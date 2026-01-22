La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió, por mayoría, declarar improcedente la denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración vinculada al denominado “caso Rolex”, confirmando lo que resolvió la Comisión Permanente en mayo de 2025.

La denuncia 596, presentada cuando la fiscal Delia Espinoza lideraba el Ministerio Público, acusaba penalmente a Boluarte por recibir relojes y joyas de alto valor presuntamente otorgados por el entonces gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

La Subcomisión sostuvo que los hechos ya habían sido analizados y archivados en el informe final aprobado el 11 de abril de 2025, por lo que, según el Reglamento del Congreso, no es posible reabrir el caso en el mismo periodo parlamentario.

Cabe precisar que la Comisión Permanente había archivado inicialmente la denuncia en mayo de 2025 con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, al concluir que no había elementos suficientes para sustentar una acusación formal por el caso de los relojes Rolex y otros bienes de valor.

En la misma sesión, se admitieron a trámite las denuncias 533, 589 y 598 contra Boluarte por presunta omisión de funciones y abandono de cargo, pero se rechazaron las imputaciones al no acreditarse elementos suficientes.

LEA TAMBIÉN: Boluarte reaparece en audiencia y admite que creó cuenta mancomunada en favor de Cerrón

Asimismo, se declaró improcedente la denuncia 562 contra la fiscal suprema Patricia Benavides por presunto cohecho activo, al determinarse que no existía prueba de oferta, evidencia que sustente la oferta, promesa o entrega de ventaja indebida, por lo que se archivó la acusación.