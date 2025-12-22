Congreso rechaza otorgarle pensión vitalicia a Dina Boluarte. (Foto: Andina)
Congreso rechaza otorgarle pensión vitalicia a Dina Boluarte. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, pedido que fue presentado 10 días después de dejar el poder en octubre de 2025 tras su vacancia presidencial.

Según el informe del área de Asesoría Laboral del Parlamento, Boluarte no cumple con los siguientes requisitos legales para ello;

  • No fue elegida por voto popular.
  • Asumió el cargo por sucesión constitucional.
  • Fue vacada por incapacidad moral.
LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte tras la vacancia, ¿tiene derecho a recibir pensión vitalicia?

“Resulta improcedente la solicitud de pensión requerida por la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra en su condición de presidenta de la República por sucesión presidencial”, señala el documento que dio a conocer el dominical Cuarto Poder.

Ante ello, el Congreso concluyó, en su caso, esa norma no es aplicable, debido a que este beneficio se efectúa en presidentes electos que hayan cumplido un periodo completo de gobierno.

Cabe resaltar que, además de la pensión vitalicia, Boluarte solicitó otros beneficios como seguridad personal, un asesor, vehículo oficial, galones de gasolina y seguro privado. Sin embargo, el informe solo se pronunció sobre la pensión y no aclaró si esos otros pedidos serán aceptados.

LEA TAMBIÉN: Rospigliosi sobre pedido de Boluarte para recibir pensión: “Eso está ahora en Recursos Humanos”

¿Qué podría suceder?

Según el analista en temas parlamentarios, Martín Cabrera, mientras

“Lo que la ley 26519 regula es el de la pensión vitalicia. Todo lo demás ha sido decisión exclusiva y excluyente del Parlamento peruano”, indicó el experto.

El área de Asesoría Laboral del Congreso concluyó tres motivos por el cual se rechazó la solicitud de Boluarte de tener pensión vitalicia.(Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)
El área de Asesoría Laboral del Congreso concluyó tres motivos por el cual se rechazó la solicitud de Boluarte de tener pensión vitalicia.(Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)

TE PUEDE INTERESAR

Acción Popular inicia proceso de expulsión contra Alfredo Barnechea y otros militantes
Avanza País inscribe plancha presidencial con José Williams de candidato
Keiko Fujimori plantea salida humanitaria para extranjeros indocumentados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.