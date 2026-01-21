El presidente José Jerí ratificó su negativa de abandonar el cargo, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, donde respondió en parte las interrogantes de los paralamentarios sobre la reunión con el empresario chino Zhiua Yang.

Ante la pregunta del presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, si es que estaría de acuerdo con que le levanten el secreto de las comunicaciones, el mandatario respondió que está dispuesto a ello con el fin de colaborar en las investigaciones. “El que nada debe, nada teme”, anotó.

Además, sostuvo que si salen más videos serán los de él con su escolta cenando en un chifa, tras insistir en que la revelación de los videos obedecen a “un complot” y “un ánimo de querer desestabilizar el país, y de romper la imparcialidad del presidente en un proceso electoral”.

Al inicio de la sesión la congresistas Ruth Luque (Bloque Democrático Popular ) insistió en que Jerí levante el secreto de sus comunicaciones, sin embargo en ese momento el jefe de Estado no repondió a la consulta.

Visita al market

Respecto a su visita al market de propiedad del referido empresario, el jefe de Estado manifestó que el 6 de diciembre lo visitó para comprar diversos productos, como caramelos y cuadros, “hechos normales que las personas, indistintamente del cargo, realizan”.

Desde el primer día que asumí este compromiso dije: no voy a ser un presidente tradicional. Voy a ser un presidente que siga siendo el mismo y que no me encapsulen en cuatro palabras. Y esa fortaleza que siempre ha sido la mía durante los cuatro años de ejercicio parlamentario, lo han pretendido usar en mi contra”, refirió.

Mandatario dio su versión sobre qué fue lo que lo ofuscó cuando hablaba por teléfono en tienda del empresario Zhihua Yang. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Llamada captada en video y versión sobre Indecopi

El jefe de Estado fue consultado una vez más por la conversación telefónica que sostuvo durante una de sus visitas al local de Zhihua Yang, en la calle Capón y que fue registrada en video, donde se le observa ofuscado.

Anteriormente Jerí dijo no recordar el motivo ni con quién habló, pero esta vez dio más detalles, luego de que la legisladora Flor Pablo le dijera que podía revisar su celular y ubicar con quién conversó.

¿Qué dijo Jerí? Señaló que aquel día, 6 de enero, fue al IPD a grabar un video promocional de las actividades de verano que no pudo difundir porque le dijeron que sería propaganda política o una posible vulneración a la neutralidad electoral.

Una vez más negó de manera categórica haber contactado a funcionarios de Indecopi para influir en alguna resolución vinculada al cierre del local . Aseguró que no mantiene comunicación directa con dicha entidad “en ningún nivel” y que cualquier pronunciamiento responde a procedimientos iniciados con anterioridad a su visita.

Reunión en el chifa: “Fue una conversación circunstancial”

El mandatario reiteró que la reunión del 26 de diciembre, llevada a cabo en un chifa del empresario Zhihua Yang, tuvo un carácter informal. Precisó que se trataron “temas circunstanciales”, como la celebración del Día de la Amistad Peruano-China y una invitación para viajar a China, la cual no aceptó. Afirmó que no se abordaron asuntos relacionados con empresas ni se solicitó ninguna clase de favor.





“El error no es delito”, sostuvo Jerí

Ante los parlamentarios de este grupo de trabajo, el presidente Jerí reconoció como un error la forma cómo ingresó al restaurante, situación que admitió públicamente y por la cual reiteró su pedido de disculpas a la población.

“Acá tienen un presidente objetivo, imparcial, que no cede a presiones”, aseguró tras señalar que pidió presentarse ante esta comisión para decir su verdad y para el esclarecimiento de estos hechos.

“El error es haberme apersonado y generar incertidumbre cuando fui en la manera que fui al chifa. Admito el error, pero el error no es delito”, expresó el mandatario sobre las críticas de haber ido de noche, y con capucha, al restaurante.

Además, señalo que desconocía la situación legal del segundo empresario chino, Ji Wu Xiaodong, quien acudió a Palacio hasta en tres oportunidades.

En ese sentido, indicó que existe una debilidad del sistema de Palacio de Gobierno que están resolviendo.

Como se recuerda Ji Wu Xiaodong enfrenta una orden de arresto domiciliario a raíz de un proceso vinculado a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera, según documentación oficial revelada este domingo por Cuarto Poder.

No obstante, el jefe de Estado no brindó mayores detalles sobre las reuniones con Ji Wu Xiaodong, sobre quien señalo anteriormente que no hablaba español, sin embargo figura como traductor oficial de español.



