El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) suspendió provisionalmente por seis meses a la fiscal suprema, Patricia Benavides, en su ejercicio como abogada, tras declarar fundada parcialmente una denuncia en su contra por presuntas infracciones al Código de Ética profesional.

Según la resolución N° 03-365-2024-MC-CE/DEP/CAL, la ciudadana Martha Cuentas Anci, directora ejecutiva de Fomento de la Vida (FOVIDA) e integrante del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, indicó que Benavides Vargas habría incumplido principios éticos al intervenir indirectamente en una investigación que involucraba a su hermana, la jueza Emma Benavides Vargas.

Según la resolución, una vez asumido el cargo, Benavides dispuso el cese de Bersabeth Revilla como fiscal suprema provisional, la misma que investigaba a su hermana por presuntos delitos de cohecho y organización criminal.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial evaluará este 29 de enero si anula condena contra Daniel Urresti

La acción de Benavides fue considerada por el Consejo de Ética como una conducta que vulneraría diversos artículos del Código de Ética del Abogado, entre ellos, los principios de probidad, transparencia, veracidad y buena fe, calificándola como una falta ética grave.

“( Martha Cuentas Anci) Señaló que la señora Benavides había infraccionado el Código de Ética al haber aceptado un homenaje de una persona que está procesada, el haber designado como abogada a una persona también procesada y por haber intervenido en el caso de su hermana, que estaba siendo investigada y haber removido a la fiscal que tenía a su cargo dicha investigación”, indicó en RPP el decano del CAL, Raúl Canelo.

LEA TAMBIÉN: PJ declara culpable a procuradora general del Estado de omisión de funciones y rehusamiento

“Al postular como fiscal suprema señaló que ella no iba a interferir en la investigación contra su hermana porque sería antiético y resulta que sí intervino, según la resolución del Consejo de Ética y según la denuncia”, sostuvo el abogado.

“En tal sentido, el Consejo ha declarado fundado el pedido en ese extremo, uno de tres puntos, y ha determinado una suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión de abogados”, agregó.

Raúl Canelo precisó que, aunque Patricia Benavides tiene derecho a apelar la sanción, la medida se aplica de inmediato y se mantiene vigente mientras dure el proceso, salvo que sea revocada. (Foto: Andina)

Derecho a apelar la sanción

Canelo precisó que, aunque Patricia Benavides tiene derecho a apelar la sanción, la medida se aplica de inmediato y se mantiene vigente mientras dure el proceso, salvo que sea revocada.

“Esto se apela en el Tribunal de Honor que está compuesto por varios exdecanos. Este es un caso más de los cientos de casos que viene resolviendo el Consejo de Ética para preservar la idoneidad, los aspectos deontológicos que son importantes en una institución como el Colegio de Abogado de Lima”, anotó.