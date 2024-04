Bersabeth Revilla, exfiscal suprema, afirmó que el reporte de Inés Tello, miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que propone la destitución de la fiscal Patricia Benavides, “es exhaustivo, coherente y minucioso”.

Revilla criticó el informe de productividad que Patricia Benavides utilizó como justificación para su destitución de la fiscalía, desde donde estaba llevando a cabo una investigación sobre su hermana Enma Benavides.

“El informe de la magistrada Inés Tello es prolijo, es consistente y detallado. Ahí señala precisamente que se trató de debilitar la acción penal, la investigación contra la señora Enma Benavides, que yo estaba actuando”, indicó Revilla en Canal N.

“Adicionalmente, y así lo dice el informe de la magistrada Inés Tello, se tiene el testimonio de Jaime Villanueva (ex asesor de Patricia Benavides) respecto a que hubo acuerdos subrepticios, espurios para degradarme de esa forma porque primero se acordó con el ex asesor (Miguel) Girao y el gerente de Productividad para calificarme de baja productividad. Y luego de mi cese, se concertó para que la fiscal que me sucedió dijera lo mismo”, añadió.

Bersabeth Revilla

Por lo tanto, desestimó la idea de que haya una persecución contra la fiscal suspendida de la Nación y enfatizó que se está respetando su derecho a la defensa y al debido proceso, aspectos que, según mencionó, no se cumplieron cuando fue destituida por presunta baja productividad.

“Yo no pienso que aplicar las sanciones disciplinarias por faltas graves y muy graves sean una venganza política. Yo lo he denunciado desde hace año y medio y se está aplicando. (¿Corresponde que la destituyan?) Por supuesto, eso es lo que pedí en mi denuncia desde un comienzo, y así lo enumeré explicando cuáles son las faltas graves y muy graves, y cuya consecuencia es la destitución. Y así lo dice el informe de Inés Tello”, afirmó.

Pedido

Bersabeth Revilla indicó que Patricia Benavides ordenó su destitución por haber iniciado una investigación contra Miguel Ángel Vega Vaccaro, quien supuestamente tiene vínculos cercanos con Benavides Vargas, y por estar investigando a Enma Benavides.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.