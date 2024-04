Patricia Benavides se presentó esta mañana ante el pleno de la Junta Nacional de Justicia, quien evalúa el pedido de destitución ante las investigaciones en su contra por presuntos actos irregulares cuando era titular del Ministerio Público.

El informe, presentado por Inés Tello, ponente del caso, plantea esta medida tras comprobar cuatro faltas “muy graves” en su actuación como fiscal de la Nación. La suspendida fiscal suprema brindó su último alegato antes de que este grupo de trabajo tome la decisión sobre su fututo magisterial.

“No busco impunidad, busco respeto al debido proceso”, indicó Benavides, quien se encuentra acompañada por su abogado Jorge del Castillo.

“No fui, no soy, ni seré el peón de nadie. No iba a permitir que el MP sea la chacra del poder mediático. No sean cómplices de esta venganza política”, argumentó Patricia Benavides al exponer su defensa ante el pleno de la JNJ.

Durante su alocución, Benavides criticó el informe de la integrante de la JNJ, Inés Tello, acotando que se está “defendiendo de una arbitrariedad” .

“Tienen un informe express, hecho a la medida, (...) expresa la venganza y el odio de quienes encontraron en mí el obstáculo para controlar el Ministerio Público”, señaló.

“Estoy aquí para defenderme de una arbitrariedad y todo el Perú vea como una decisión de ustedes puede enterrar el debido proceso de nuestro estado de derecho. Nunca me he corrido de los problemas”, dijo Benavides.

Defensa de Patricia Benavides se refiere a solicitud de Inés Tello. Foto: Canal N

Presuntas faltas de Benavides

Para Inés Tello, Patricia Benavides incurrió en las siguientes faltas: interfirió en la investigación fiscal que se le sigue a su hermana Emma Benavides Vargas, dio un trato degradante a la fiscal suprema provisional Revilla Corrales, favoreció indebidamente al fiscal superior de Lima Centro, Miguel Ángel Vegas Vaccaro, y emitió resoluciones sin motivación.

“Se espera que un fiscal de la Nación procure agenciar o facilitar el trabajo de los fiscales subalternos sin ejercer actos de presión, coacción o represalias, o de abuso de poder, situación contraria que se ha probado y expuesto en párrafos previos”, se lee en el informe de la integrante de la JNJ.

Inés Tello pide que se dé por concluido el procedimiento disciplinario que afronta Patricia Benavides para imponerle la sanción de destitución.

