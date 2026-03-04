La denuncias constitucionales contra Dina Boluarte fueron presentadas por los parlamentarios Ruth Luque, Margot Palacios y Carlos Zeballosa, así como por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. (Foto: Andina)
La denuncias constitucionales contra Dina Boluarte fueron presentadas por los parlamentarios Ruth Luque, Margot Palacios y Carlos Zeballosa, así como por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. (Foto: Andina)
La otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para realizar la investigación correspondiente y, posteriormente, elaborar y presentar el informe final sobre las denuncias constitucionales presentadas contra la .

En una sesión lleva a cabo este miércoles 4 de marzo en el Parlamento, presidida por Fernando Rospigliosi, se revisaron las denuncias constitucionales N.° 533, 589 y 598, las cuales fueron declaradas procedentes en un extremo.

En ese contexto, se realizó la votación para otorgar el plazo a la Subcomisión, obteniendo 20 votos a favor de los parlamentarios, logrando así la unanimidad.

De este modo, se podrá investigar los hechos por los que se acusa a Dina Boluarte de la presunta comisión de los delitos de omisión de funciones y, de manera alternativa, abandono del cargo, tipificados en los artículos 377 y 380 del Código Penal.

Estas denuncias constitucionales fueron presentadas por las parlamentarias Ruth Luque Ibarra, Margot Palacios Huamán y Carlos Zeballos Madariaga, así como por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

De acuerdo con el informe de calificación, los hechos se remontan a junio de 2013, cuando Dina Boluarte ocupaba la presidencia. En ese período, la entonces mandataria se sometió a varias intervenciones quirúrgicas, que supuestamente le impidieron cumplir con sus funciones por un corto tiempo.

