En comunicación a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Petroperú comunicó a la entidad que ha decidido ajustar la composición vigente de su directorio.

Concretamente ahora Carlos Linares Peñaloza ocupará el puesto de vicepresidente de la petrolera estatal con efecto inmediato desde el día de hoy (31 de marzo).

Ese, indicó Petroperú, es el cambio que adoptó el directorio en su última sesión, que se realizó el pasado 30 de marzo, mes que está por culminar, pero que fue muy agitado para la alta dirección de la empresa pública. La composición vigente del directorio es la siguiente:

Directorio de Petroperú al 31 de marzo del 2026. Fuente: SMV

Solo en marzo, el directorio de Petroperú ha sufrido tres cambios relevantes. El primero fue el 7 de este mes, cuando Elba Rojas Álvarez de Mares fue retirada del puesto de presidenta.

En su reemplazo entró Edgar Zamalloa, pero casi 20 días después fue reemplazado e ingresó Roger Arévalo Ramírez en su lugar, quien se mantiene hasta el día de hoy. Así, como precisó Gestión, la petrolera ya tuvo 13 presidentes en casi 5 años.

En el caso de Linares, ahora vicepresidente, vale recordar que él mismo es uno de los que conforman esa larga lista. Fue presidente de Petroperú entre marzo y junio del 2024, previo al ingreso de Oliver Stark Preuss a la máxima instancia de la empresa estatal.

Carlos Linares, nuevo vicepresidente de Petroperú. (Foto: Radio Nacional).

En ese momento, Linares fue retirado del puesto por una decisión del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República que lo sancionó con un año de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por una presunta infracción cometida durante su periodo como presidente del directorio de COFIDE.

Linares impugnó dicha decisión, la cual calificó de “un atropello a su bien ganado prestigio profesional, a lo largo de poco más de 40 años en el ámbito público y privado”, en un comunicado.

Su presencia nuevamente en Petroperú llega en un contexto donde el presidente Balcázar anunció la evaluación de la derogatoria del decreto de urgencia que ordenó la reorganización de Petroperú, hoy en manos de ProInversión.