ProInversión es la entidad que tiene a su cargo que la reorganización de Petroperú siga avanzando. (Imagen: Andina).
ProInversión es la entidad que tiene a su cargo que la reorganización de Petroperú siga avanzando. (Imagen: Andina).
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Redacción Gestión
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Concretamente ahora Carlos Linares Peñaloza ocupará el puesto de vicepresidente de la petrolera estatal con efecto inmediato desde el día de hoy (31 de marzo).

Ese, indicó Petroperú, es el cambio que adoptó el directorio en su última sesión, que se realizó el pasado 30 de marzo, mes que está por culminar, pero que fue muy agitado para la alta dirección de la empresa pública. La composición vigente del directorio es la siguiente:

Directorio de Petroperú al 31 de marzo del 2026. Fuente: SMV
Directorio de Petroperú al 31 de marzo del 2026. Fuente: SMV

Solo en marzo, el directorio de Petroperú ha sufrido tres cambios relevantes. El primero fue el 7 de este mes, cuando Elba Rojas Álvarez de Mares fue retirada del puesto de presidenta.

En el caso de Linares, ahora vicepresidente, vale recordar que él mismo es uno de los que conforman esa larga lista. Fue presidente de Petroperú entre marzo y junio del 2024, previo al ingreso de Oliver Stark Preuss a la máxima instancia de la empresa estatal.

Carlos Linares, nuevo vicepresidente de Petroperú. (Foto: Radio Nacional).
Carlos Linares, nuevo vicepresidente de Petroperú. (Foto: Radio Nacional).

Linares impugnó dicha decisión, la cual calificó de “un atropello a su bien ganado prestigio profesional, a lo largo de poco más de 40 años en el ámbito público y privado”, en un comunicado.

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