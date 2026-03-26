El debate presidencial 2026, organizado por el Jurado nacional de Elecciones (JNE), reunió a 12 candidatos a la presidencia del Perú, entre ellos a Paul Jaimes (Progresemos), Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú). Como parte del primer bloque del debate, los tres expusieron sus propuestas en un contexto marcado por la inseguridad y la desconfianza institucional en el Perú.

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¿Nueva Constitución?

Durante el bloque “Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad”, Jaimes afirmó que “los delincuentes ya no merecen vivir, llegó el momento de aplicar la pena de muerte”.

Propuso, además, un “premio económico” de S/ 100,000 en efectivo para todo policía que capture a un delincuente del crimen organizado, “así como su ascenso inmediato”.

Se enfocó también en la formalización de la minería: “A los mineros que de una vez decidan formalizarse, van a recibir todo el apoyo del Estado con licencias a largo plazo. El Estado ya no está para perseguirte, está para protegerte. Es así que vamos a dar todas las autorizaciones debidas, a excepción de nuestra selva peruana”.

En cuanto a la juventud, prometió acompañamiento psicológico y psiquiátrico para que los más vulnerables no terminen en “malos pasos”.

Atencio, por su lado, sostuvo que el sistema “está representado por organizaciones criminales en el país”. “Es lamentable que la Policía sea la responsable”, añadió. Al respecto, aseguró que levantará el estado de emergencia en el VRAEM, pero que mantendrán los beneficios de esta acción, con el objetivo de capturar a banda de narcotraficantes.

En la lista de sus propuestas también incluyó “un comando de aniquilamiento” contra el crimen, el sicariato y la extorsión. En un eventual gobierno suyo, el grupo estará conformado por los 500 mejores policías.

Adelantó, asimismo, que promoverá un nuevo estatuto para regir el orden del país: “La actual Constitución ya no va a existir en un nuevo gobierno. Daremos paso a la nueva Constitución Plurinacional” .

Con vista a atender la inseguridad en el país, el candidato presidencial Ortiz, de Salvemos al Perú, propuso un plan de intervenciones a la minería ilegal, así como también bloquear el acceso a recursos económicos a los delincuentes, por ejemplo, con cuentas bancarias. “Vamos a golpear donde más le duele al delincuente, en su bolsillo. El crimen no vive del aire, le cortaremos el dinero”, sostuvo.

Criticó que el Perú esté “tomado por el crimen”. Por ello, la solución para recuperar el control el país es posible con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas. “Estarán en las calles y mercados. Se tendrá una PNP moderna y con protección legal”, comentó.

Relacionado con este tema, indicó que apuntarán a la tenencia ilegal de armas. Para esto, mencionó que promulgará una normativa para que todas las personas que las portan las entreguen en un plazo máximo de 72 horas. “Después haremos una requisa. Habrá cadena perpetua”, señaló.

Integración a la CIDH

En otro momento, Ortiz indicó que el Perú es un país que respeta los derechos humanos, pero que también tiene la potestad de decidir su salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al respecto, mencionó que pedirá un referéndum a la sociedad para evaluar la pena de muerte.

Atencio, por su parte, aseguró que el Perú se mantendrá dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Nosotros no nos vamos a salir”.

Jaimes fue enfático: “Vamos a presentar la denuncia de retiro de la competencia de la CIDH para que se aplique la pena de muerte al sicariato y a los violadores de menores de edad”.