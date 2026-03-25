La inversión minera creció cerca de 9% en enero del 2026 según data del Minem. Foto: GEC Archivo.
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Elías García Olano
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El 2025 la inversión privada en el Perú creció 10%, su tasa más alta desde el 2012, impulsada por una aceleración de la inversión minera, que el último año llegó a US$6,228 millones, 24.3% mayor respecto a la del 2024 y una cifra récord.

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