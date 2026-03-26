El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó formalmente a una audiencia para revisar la apelación sobre la inscripción de listas de candidatos del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).

Según la notificación oficial de la entidad, el pleno electoral evaluará los argumentos del partido para decidir si procede o no la inscripción de sus listas para los próximos Elecciones Generales 2026.

Frente a esta citación, el personero legal del partido, Alberto Juan Bautista Merino, presentó solicitó que se le permita intervenir oralmente en la audiencia para exponer su defensa.

En el documento presentado, el abogado invocó los artículos 16, 17 y 21 del Reglamento de Audiencias Públicas del JNE y pidió que se le facilitara las herramientas informáticas necesarias para realizar su informe oral.

La audiencia pública se realizará de manera virtual y se encuentra programada para el viernes 27 de marzo desde las 10:30 am mediante la plataforma Zoom.

Cómo se recuerda, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 dejó sin efecto la inscripción de la fórmula presidencial de dicho partido, debido al fallecimiento de su candidato presidencial, Napoleón Becerra García.

Esta decisión corresponde a una primera instancia, por lo que el partido aún tenía la opción de apelar para que el JNE revise el caso en última y definitiva instancia.