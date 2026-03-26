El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó formalmente a una audiencia para revisar la apelación sobre la inscripción de listas de candidatos del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).
Según la notificación oficial de la entidad, el pleno electoral evaluará los argumentos del partido para decidir si procede o no la inscripción de sus listas para los próximos Elecciones Generales 2026.
Frente a esta citación, el personero legal del partido, Alberto Juan Bautista Merino, presentó solicitó que se le permita intervenir oralmente en la audiencia para exponer su defensa.
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En el documento presentado, el abogado invocó los artículos 16, 17 y 21 del Reglamento de Audiencias Públicas del JNE y pidió que se le facilitara las herramientas informáticas necesarias para realizar su informe oral.
La audiencia pública se realizará de manera virtual y se encuentra programada para el viernes 27 de marzo desde las 10:30 am mediante la plataforma Zoom.
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Cómo se recuerda, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 dejó sin efecto la inscripción de la fórmula presidencial de dicho partido, debido al fallecimiento de su candidato presidencial, Napoleón Becerra García.
Esta decisión corresponde a una primera instancia, por lo que el partido aún tenía la opción de apelar para que el JNE revise el caso en última y definitiva instancia.