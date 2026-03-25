El candidato presidencial por Avanza País, José Williams, fue sometido a una operación por hernia inguinal, este miércoles 25 de marzo en una clínica local. A través de su cuenta de X, el expresidente del Congreso confirmó que la intervención fue exitosa y que permanecerá internado un día más en proceso de recuperación.

Como se recuerda, el pasado lunes 23 de marzo, José Williams Zapata participó en la primera jornada del Debate Presidencial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

“El día de hoy fui internado en una clínica local y hoy, a las 6.00 a.m., fui sometido a una operación por una hernia inguinal. Gracias a Dios, la intervención fue exitosa y me encuentro en recuperación. Mañana, 26 de marzo, me dan de alta y retomaré mis actividades”, manifestó en la red social.

En el mismo mensaje, José Williams agradeció las muestras de afecto y preocupación recibidas de parte de los integrantes del partido político y sus simpatizantes.

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Horas antes, el candidato a la Primera Vicepresidencia y al Senado por Avanza País, Fernán Altuve, aclaró que la cirugía se trata de una “intervención ambulatoria y no de emergencia”.

José Williams, candidato presidencial por Avanza País, participó de la primera jornada del debate presidencial, organizado por el JNE, el pasado lunes. Foto: Congreso.

De acuerdo con Altuve, durante los viajes de campaña, el aspiran presidencial manifestó una “molestia en la pierna”, por lo que el martes acudió a la clínica. Allí se le diagnosticó hernia inguinal.

“En la revisión, se señaló que sería conveniente hacer una intervención de una hernia inguinal y se ha preferido que se haga lo antes posible, para cumplir con los cronogramas de los cierres (de campaña) en las distintas plazas y localidades del país. Es una intervención ambulatoria que no genera mayor riesgo ni problema”, sostuvo.