Este 23 de marzo se dio inicio al esperado debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En el marco de este debate, José Williams, candidato de Avanza País, se refirió al tema de la seguridad ciudadana y aseguró que instaurará un “estado de guerra” contra la inseguridad.

“A partir del 28 de julio, implementaré un estado de guerra contra la delincuencia, imponiendo el empleo de fuerzas especiales de la Policía Nacional, inteligencia operativa, apoyo de las Fuerzas Armadas, rastrillaje 7x24″, señaló Williams.

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Propuestas anticrimen

Ademas, José Williams señaló que tomará medidas como construcción de cáceles y lucha contra la minería ilegal.

“Construiré cinco penales modernos y una lucha frontal contra la minería ilegal. Voy a priorizar los derechos humanos de los buenos peruanos por encima del de los delincuentes. Sin la inteligencia no vamos a poder encontrarlos, no los vamos a poder hallar [a los delincuentes]. Luego de que se les encuentre con la inteligencia, les caemos encima con las unidades operativas y los sacamos de sus casas y los llevamos a la cárcel”, aseguró.

En cuento a la minería ilegal, el candidato de Avanza País tuvo una posición marcada.

“Vamos a meternos de lleno para formalizar la minería, pero de ninguna manera vamos a tranzar con la minería ilegal, esa que hace daño, esa que está en los cuerpos de agua, en las cabeceras de los ríos, en las zonas exclusivas. Se le tiene que combatir territorialmente haciendo una trazabilidad a los insumos y, por supuesto, una trazabilidad al dinero, porque de ahí sale la maquinaria amarilla, de ahí salen las inversiones en la minería ilegal”, afirmó Williams

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El debate presidencial se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Lima y contará con la participación de 35 candidatos a la Presidencia. La organización contempla dos jornadas divididas en tres fechas cada una: la primera se realizada este lunes agrupa 11 candidatos. El 24 y 25 de marzo debatirán los candidatos restantes. La segunda jornada está programada para el 30 y 31 de marzo, y el 1 de abril.