El candidato del partido Somos Perú, George Forsyth, propuso que, si llega a la presidencia, tomará el control de todas las cárceles del país con apoyo de las Fuerzas Armadas como una medida de lucha contra la delincuencia.

Durante el debate electoral de cara a las Elecciones Generales de 2026, indicó que, además de ello, llevará a cabo un programa denominado “Barrio Seguro”, donde se implementará más personal policial y cámaras de reconocimiento para atrapar a delincuentes,

Asimismo, añadió que se trabajará en la prevención del delito, para que la ciudadanía, sobre todo la más joven, tenga espacios para practicar deporte, cultura, arte y no caiga en la criminalidad.

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“Hoy quieren abrir una bodega, ponen un explosivo, matan a los transportistas, extorsionan. Todos sabemos que eso sale desde las cárceles, ahí están los jefes, son las oficinas ideales, donde tienen seguridad”, indicó.

Inversión privada para el uso del gas

En otro momento, Forsyth indicó que, de llegar al gobierno, se trabajará con el sector privado para incentivar masificación del gas natural en el país con el objetivo de evitar crisis como la registrada en marzo pasado en el país.

“Necesitamos más reservas de gas natural y eso podemos trabajar también con el sector privado, que es importante, siempre y cuando mantengamos la soberanía”, precisó.

Asimismo, indicó que, para la población que vive en zonas alejadas, el balón de gas tendrá un costo de 50 soles para evitar que sigan pagando “el gas mas caro del país”.

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