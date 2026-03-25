Walter Chirinos (Partido Regionalista de Integración Nacional) planteó la implementación de un estado de excepción con control policial y militar, así como un mayor control del sistema penitenciario para enfrentar la criminalidad. Fue durante su participación en la segunda jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, en el bloque de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Durante su intervención inicial, el candidato sostuvo que la criminalidad en el país tiene un origen estructural y una dimensión internacional. En ese contexto, afirmó que cuenta con un equipo especializado para enfrentar el problema. “Hemos desarrollado un plan para acabar la criminalidad, pero con inteligencia” , señaló, al indicar que la delincuencia no es únicamente nacional.

En el intercambio, Chirinos vinculó la corrupción en los gobiernos subnacionales con el centralismo del Estado. Según explicó, el actual modelo impide el desarrollo de las regiones al concentrar el manejo de los recursos en el nivel central.

En ese sentido, propuso la implementación de una tributación regional que permita a los gobiernos locales contar con financiamiento propio. “La parte de financiamiento lo tengan las regiones y no se maneje del Ministerio de Economía y Finanzas” , indicó.

Medidas de excepción y control del sistema penitenciario

En materia de seguridad, el candidato planteó medidas de carácter excepcional para enfrentar la criminalidad. “ Al llegar al gobierno el 28 de julio estado de excepción con control policial militar a quienes tenemos que darle la seguridad jurídica para que puedan actuar y no que luego sean perseguidos, como se hizo con los que estuvieron el año 90, hoy están rescluidos por defender la vida de muchos peruanos luego de acabar con el terrorismo” , afirmó.

Asimismo, enfatizó la importancia del control del sistema penitenciario, al considerar que las cárceles se han convertido en centros de operación del crimen organizado. “quien no controla las cárceles no puede controlar el país y los últimos gobiernos que hemos tenido no han podido controlar las cárceles que se han convertido en universidades del delito en universidades del crimen”, sostuvo.

En esa línea, propuso restringir las comunicaciones y visitas de los internos, así como reforzar la supervisión de las líneas telefónicas.

Chirinos también destacó la necesidad de fortalecer la inteligencia policial y el uso de tecnología para enfrentar a las organizaciones criminales. Según explicó, es fundamental articular el trabajo de las fuerzas policiales y militares con el sistema de justicia, de modo que las acciones contra la delincuencia tengan resultados efectivos.

Chirinos propone aplicar cadena perpetua en casos de violencia sexual

Ante una pregunta sobre la prevención de la violencia sexual en laz zonas más alejadas del país, Walter Chirinos señaló que el problema tiene un origen estructural vinculado a la educación y a la falta de aplicación efectiva de las leyes existentes. En ese sentido, sostuvo que el sistema educativo actual no garantiza una adecuada formación para niños y adolescentes.

El candidato también cuestionó la falta de aplicación de sanciones ya contempladas en la legislación, como la cadena perpetua para delitos contra menores. Según indicó, el problema no radica en la ausencia de normas, sino en su ejecución.

En esa línea, propuso que los delitos de violencia sean sancionados con la máxima pena y enfatizó la necesidad de aplicar las leyes vigentes.