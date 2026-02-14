El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió el cronograma del debate presidencial rumbo a las elecciones generales del 2026. En coordinación con los voceros de las organizaciones políticas, el organismo electoral estableció seis fechas para las exposiciones, en las que participarán 36 candidatos a la Presidencia de la República durante dos semanas consecutivas.

De acuerdo con el calendario aprobado, los debates se realizarán del 23 al 25 de marzo y del 30 de marzo al 1 de abril. Cada jornada contará con la participación de doce postulantes, quienes presentarán sus propuestas en transmisiones en vivo dirigidas a la ciudadanía.

Dos bloques temáticos y reglas por definir

El esquema acordado contempla que cada semana aborde temas distintos. Sin embargo, el JNE aún no ha definido los ejes temáticos específicos, el tiempo de intervención de los candidatos ni la dinámica del debate, aspectos que serán precisados en los próximos días.

La entidad electoral remarcó que este será un espacio exclusivo para candidatos presidenciales, por lo que solo podrán intervenir quienes figuren oficialmente como postulantes a Palacio de Gobierno.

Ausencia de Cerrón

Uno de los puntos de fricción en la reunión fue la ausencia del candidato de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien no podrá participar en el debate. La representación de dicho partido cuestionó la decisión de limitar la participación únicamente a candidatos presidenciales.

Durante el encuentro, la vocera de Perú Libre planteó que el postulante a la primera vicepresidencia pudiera reemplazar al candidato presidencial en estos espacios. No obstante, la propuesta no fue sometida a votación y el JNE reiteró que el acuerdo institucional establece que solo participarán quienes postulen directamente a la Presidencia.

La agrupación expresó su desacuerdo y anunció que evaluará acciones legales ante el organismo electoral para sustentar su posición.

Debates parlamentarios y juvenil

El JNE también confirmó la realización de otros espacios de discusión. El debate juvenil, con la participación de un representante por partido a la Cámara de Diputados, se llevará a cabo el 24 de febrero.

En tanto, el debate parlamentario se desarrollará en dos etapas: del 2 al 6 de marzo en Lima y del 9 al 20 de marzo en las capitales de las regiones, con el objetivo de descentralizar la discusión política.