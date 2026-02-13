El cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está en marcha. Esta línea de tiempo establece las fechas límites y plazos para conocimiento de la ciudadanía y que deberán cumplir los partidos políticos y las entidades del sistema electoral.

El referido proceso electoral permitirá que los peruanos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

El cronograma, aprobado mediante la Resolución 0126-2025-JNE y que lleva la firma de todos los integrantes del pleno, se elaboró sobre la base de la normativa electoral vigente, incluyendo las últimas modificaciones efectuadas por el Congreso de la República.

Así avanza el cronograma electoral:

El 12 de abril del 2025 fue la fecha límite para que los partidos políticos logren su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, a fin de poder participar en estos comicios. En total 43 partidos lograron su inscripción.

Asimismo, el 2 de agosto pasado venció el plazo para solicitar la conformación de alianzas electorales.

En tanto, el 1 de setiembre último se cumplió el plazo máximo para que las alianzas electorales logren su inscripción.

Cinco alianzas electorales presentaron su solicitud de inscripción; sin embargo, solo tres de ellas (Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad) lograron ser registradas por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del JNE.

En total quedan en competencia 36 partidos políticos y 3 alianzas electorales.

En cumplimiento del cronograma electoral, el 14 de octubre se cerró el padrón electoral, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Elecciones primarias

Las dos fechas clave del proceso de elecciones primarias 2025 ya se cumplieron. El 30 de noviembre del 2025 se realizaron las elecciones primarias por voto directo de afiliados y la elección de delegados de las organizaciones políticas (primera fecha).

Por otro lado, el 7 de diciembre del 2025 se llevó a cabo la votación mediante delegados. En ambas fechas se lograron definir las candidaturas a la Presidencia, vicepresidencias, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

Asimismo, el 13 de diciembre del 2025 fue la fecha límite para la aprobación definitiva del padrón electoral, a cargo del JNE.

Proclamando los resultados de las elecciones primarias, el JNE oficializó, el 16 de diciembre del 2025, las resoluciones que contienen las fórmulas presidenciales de 36 organizaciones políticas habilitadas para participar en los comicios del siguiente año.

Inscripción oficial de candidatos

El 23 de diciembre del 2025 fue la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Este día también cierra el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, de acuerdo a lo que dispone el artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas. Con ello, se inició un periodo de evaluación, publicación y tachas.

Al día de hoy, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró inscritas las fórmulas presidenciales presentadas por 36 organizaciones políticas, con lo cual queda expedito su camino para participar en las elecciones generales del próximo 12 de abril.

Por otro lado, al conocerse el retiro del Partido Ciudadanos por el Perú, para las demás listas congresales y del Parlamento Andino continúan en carrera 37 organizaciones políticas.

Estas son las siguientes fechas claves en el cronograma electoral:

13 de marzo del 2026: tachas y apelaciones de candidaturas

Plazo máximo para resolver apelaciones sobre exclusión y tachas de candidatos.

14 de marzo del 2026: candidaturas inscritas

Fecha límite para que las candidaturas queden inscritas.

12 de abril y 7 de junio del 2026: elecciones

Las elecciones generales se celebrarán el 12 de abril del 2026 y una posible segunda vuelta para la elección presidencial el 7 de junio de ese mismo año.