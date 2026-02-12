La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sorteará hoy jueves 12 de febrero el sorteo de la ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio que se utilizarán en las elecciones generales del domingo 12 de abril.

Asimismo, informó mediante la plataforma X que este sorteo se realizará a las 10:30 horas y se transmitirá en vivo a través de las redes sociales de dicho organismo electoral.

Como se ha informado, la ONPE publicó el pasado 17 de enero los diseños definitivos de las cédulas de sufragio para las elecciones generales de abril, en la segunda vuelta electoral y la que recibirán los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

Mediante la Resolución Jefatural Nº 000008-2026-JN/ONPE publicada en esa fecha en el Diario Oficial El Peruano, se establecen las especificaciones técnicas de las tres cédulas de sufragio que se utilizarán para elegir al presidente de la república y vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino 2026.

También se publicó la cédula de votación para la Segunda Elección de presidente de la república y vicepresidentes.

Tamaño de la cédula

El tamaño mínimo de la cédula de sufragio será de 42.00 cm. de ancho x 21.00 cm. de largo y, de acuerdo al número de organizaciones políticas participantes, el largo se incrementará proporcionalmente hasta un máximo de 44.00 cm.

Asimismo, la cédula se encuentra dividida proporcionalmente en cinco columnas. Cada una representa una elección distinta: presidente y vicepresidentes, senadores a nivel nacional y regional, diputados y representantes al Parlamento Andino.