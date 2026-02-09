Cerrón habla desde la clandestinidad y dice que estatizará empresas de sectores estratégicos. (Foto: Facebook/Vladimir Cerrón)
Cerrón habla desde la clandestinidad y dice que estatizará empresas de sectores estratégicos. (Foto: Facebook/Vladimir Cerrón)
, estatizaría empresas involucradas en sectores estratégicos del país.

Cerrón consideró que, de acuerdo con su propuesta,

Precisó que estatizaría aquellas empresas vinculadas a la seguridad alimentaria, la energía y la soberanía nacional.

Cerrón

“Si nosotros no controlamos la economía, definitivamente no podríamos decirlo al estar al libre mercado, al azar de la oferta y la demanda”, declaró en entrevista a Cuarto Poder.

Se encuentra en el país.

En otro momento,

Justificó su permanencia en la clandestinidad como parte de

“Nuestra candidatura, la de Perú Libre, es la expresión de la resistencia a la arbitrariedad. Es la resistencia a la opresión y persecución política”, acotó.

Vladimir Cerrón confirmó, en una entrevista a Cuarto Poder, que se encuentra en el Perú, aunque no reveló su ubicación exacta. Foto: Andina
