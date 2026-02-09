El prófugo y candidato presidencial por el partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, habló desde la clandestinidad y afirmó que, de llegar a la presidencia, estatizaría empresas involucradas en sectores estratégicos del país.

Cerrón consideró que, de acuerdo con su propuesta, el foco está en lo que denominó “gran economía” y en la capacidad del Estado para planificar el futuro del país.

Precisó que estatizaría aquellas empresas vinculadas a la seguridad alimentaria, la energía y la soberanía nacional.

Cerrón mencionó el caso del gas de Camisea como ejemplo de recurso a nacionalizarse.

“Si nosotros no controlamos la economía, definitivamente no podríamos decirlo al estar al libre mercado, al azar de la oferta y la demanda”, declaró en entrevista a Cuarto Poder.

Se encuentra en el país.

En otro momento, Cerrón confirmó que se encuentra en el Perú, aunque no reveló su ubicación exacta.

Justificó su permanencia en la clandestinidad como parte de una “batalla” política que, según él, las “condiciones históricas” del país le exigen dar.

“Nuestra candidatura, la de Perú Libre, es la expresión de la resistencia a la arbitrariedad. Es la resistencia a la opresión y persecución política”, acotó.