Con orden de captura vigente y una recompensa ofrecida por el Estado para dar con su paradero, Vladimir Cerrón volvió a escena. Lo hizo a través de una conexión remota en una actividad partidaria realizada en Iquitos, donde defendió su postulación presidencial y denunció una supuesta persecución política en su contra.

El fundador de Perú Libre evitó precisar su ubicación, pero aseguró que permanece en la clandestinidad debido —según dijo— a un escenario de hostigamiento judicial y político que también ha alcanzado a miembros del Comité Ejecutivo Nacional de su agrupación.

LEA TAMBIÉN: Vladimir Cerrón reaparece y anuncia campaña virtual en varias ciudades del país

En su mensaje, Cerrón afirmó que su candidatura no enfrenta impedimento legal, pues —según argumentó— no cuenta con una sentencia firme que lo inhabilite. “Si existiera una condena consentida o ejecutoriada, no podría participar”, sostuvo ante sus simpatizantes.

El dirigente fue más allá y aseguró que, de ganar las elecciones generales, su condición judicial se modificaría. Planteó que una eventual victoria electoral permitiría su liberación por lo que denominó “necesidad pública” y que el respaldo ciudadano lo sacaría de la clandestinidad.

Las autoridades mantienen activa la orden de captura en su contra Foto: GEC.

LEA TAMBIÉN: Perú Libre anuncia campaña de Vladimir Cerrón desde clandestinidad

El pronunciamiento se dio en una jornada en la que Perú Libre presentó a sus candidatos regionales, así como a sus postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados en Loreto.

Cerrón también ratificó sus principales banderas políticas: la convocatoria a una nueva Constitución y la revisión de contratos que, en su opinión, resultan perjudiciales para el Estado.

Su reaparición ocurre en pleno proceso electoral y mientras las autoridades mantienen activa la orden de captura en su contra, lo que añade un nuevo elemento de tensión al escenario político.