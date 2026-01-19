Vladimir Cerrón Rojas, líder de Perú Libre y candidato presidencial por dicha agrupación, reapareció públicamente en una entrevista vía Zoom con Panorama, pese a encontrarse prófugo de la justicia desde hace más de 834 días. Por Cerrón, el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior ofrece medio millón de soles.

Durante la entrevista, Cerrón explicó que no se entrega a la justicia porque, según afirmó, “su vida estaría en riesgo si es recluido en un penal”.

Señaló que una eventual prisión no solo afectaría su seguridad personal, sino también la moral de su partido, y sostuvo que la cárcel podría convertirse en un lugar desde donde se atentaría contra su vida.

Al ser consultado sobre quiénes estarían detrás de dichas amenazas, evitó dar nombres y dijo que cualquier señalamiento requeriría pruebas para no exponerse a una querella.

Pese a su situación legal, Cerrón confirmó que continúa en carrera electoral y aseguró que su ausencia física no es un impedimento para obtener respaldo popular. Indicó que el electorado ha podido conocer su ideología, su acción política y la solidez de los programas de Perú Libre, aun sin su presencia en mítines.

Cerrón afirmó que, pese a la orden de captura en su contra, continuará activo políticamente mediante apariciones virtuales simultáneas en distintas ciudades del país. Señaló que mantiene comunicación constante con el exterior y que incluso sigue ejerciendo su profesión médica de manera remota.

“aparecerá vía zoom en diferentes partes del país, en simultáneo, ciudades como Lima, Junín y Cuzco serían de las primeras en la lista”, señaló el dominical.

Caso “Los Dinámicos del Centro”

El exgobernador regional de Junín también se refirió al caso “Los Dinámicos del Centro”, investigación fiscal en la que se le atribuye liderar una presunta organización criminal dedicada al tráfico de licencias de conducir para financiar a su partido. Cerrón afirmó que la investigación ya culminó y que, en un plazo de 15 días, la Fiscalía deberá acusar, archivar o presentar un requerimiento mixto, insistiendo en que no existen pruebas que lo vinculen con el financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2021.

Asimismo, rechazó las imputaciones de lavado de activos y organización criminal, y sostuvo que durante los allanamientos realizados por la Diviac no se logró establecer un nexo entre el dinero incautado y las cuentas de Perú Libre. Indicó que los montos hallados correspondían a terceros y que, pese a ello, no se solicitaron medidas restrictivas contra dichas personas.

Cuestiona a José Jerí

En la entrevista, Cerrón también criticó duramente al presidente José Jerí, a quien calificó como un “aplicativo de la oligarquía” y un mandatario improvisado, sin plan de gobierno propio. Cuestionó su llegada al poder y afirmó que responde a intereses de quienes lo sostienen políticamente.

Respecto al gobierno de Pedro Castillo, Cerrón reconoció errores de Perú Libre, pero aseguró que el partido hizo una autocrítica seguida de rectificaciones en la práctica. Además, sostuvo la hipótesis de que Castillo fue víctima de un golpe de Estado de carácter militar y parlamentario, en el que, según dijo, Dina Boluarte habría sido cómplice. En ese contexto, recordó que Boluarte participó en la recaudación de aportes voluntarios para el pago de su reparación civil en 2019, negando que dichos fondos tuvieran origen ilícito.

El pasado 6 de enero, el Poder Judicial ratificó la orden de 24 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón Rojas, la cual se hará efectiva cuando sea capturado. Además, enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de terrorismo junto a Guillermo Bermejo. Aun así, Cerrón aspira a convertirse en el primer presidente electo desde la clandestinidad.