Luego de más de dos años en la clandestinidad, Vladimir Cerrón reapareció públicamente, aunque de manera virtual, durante el lanzamiento oficial de la candidatura presidencial de Perú Libre con miras a las elecciones generales. Cerrón encabezará la fórmula presidencial, pese a encontrarse prófugo de la justicia desde octubre del 2023.

La aparición se dio a través de una transmisión remota ante dirigentes y militantes del partido, reunidos en un evento partidario. Desde allí, Cerrón saludó al Comité Ejecutivo Nacional, a los comités regionales y distritales, y presentó oficialmente a la plancha presidencial.

“Saludo asimismo a la fórmula presidencial integrada por mi persona, el doctor Vladimir Cerrón Rojas, como primer vicepresidente; el doctor Flavio Cruz Mamani como segundo vicepresidente; y la doctora Bertha Rojas López. A todos los saludo de manera combativa y revolucionaria”, señaló el exgobernador regional de Junín en su mensaje.

También dirigió un saludo a los candidatos al Congreso bicameral -senadores y diputado- de todas las regiones del país, incluyendo Lima provincias, en un discurso cargado de retórica partidaria y referencias ideológicas.

La reaparición de Vladimir Cerrón ocurre en un escenario político en donde los partidos buscan consolidar liderazgos y listas, pese a las restricciones legales que enfrentan algunos de sus dirigentes.

En ese contexto, la candidatura de Cerrón vuelve a colocar a Perú Libre en el centro del debate público, no solo por su pasado como partido de gobierno, sino por la situación legal de su principal líder, quien insiste en mantener un rol protagónico en la contienda electoral.

Cerrón se encuentra en condición de prófugo desde octubre del 2023, tras una orden judicial que dispuso su captura, en el marco de procesos y sentencias vinculadas a delitos de corrupción. Desde entonces, no ha sido ubicado por las autoridades, pese a los cambios de gobierno y a los reiterados anuncios de búsqueda.

Ni la administración de Dina Boluarte, ni la del actual mandatario José Jerí han logrado dar con su paradero.