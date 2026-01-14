El Poder Judicial evaluará el próximo miércoles 21 de enero el pedido del expresidente Martín Vizcarra para suspender de manera provisional la condena de 14 años de prisión que se le impuso por el delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado, en los casos del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

La solicitud será analizada en una audiencia virtual programada desde las 09:00 de la mañana por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. El requerimiento fue presentado por la defensa legal del exmandatario, que busca frenar temporalmente la ejecución de la sentencia mientras se resuelve el recurso de apelación interpuesto para revertir el fallo condenatorio.

Durante la misma sesión, el colegiado también escuchará los argumentos del representante del Ministerio Público asignado al caso. Con esos elementos, el tribunal superior deberá emitir en los días siguientes una decisión sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada.

Vizcarra fue sentenciado el 26 de noviembre por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que determinó que recibió aproximadamente S/ 2.3 millones en sobornos de dos consorcios empresariales a cambio de favorecer la adjudicación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

Actualmente, el expresidente cumple su condena en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, a la espera de lo que resuelva la instancia superior sobre su apelación y la solicitud de suspensión de la pena.

Elecciones 2026: ¿Podría postular?

Considerando el supuesto que se apruebe una “suspensión provisional” de la condena a Martín Vizcarra, el primer elemento materia de análisis es su participación en las elecciones generales 2026.

José Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, señaló a Gestión que no hay forma que Martín Vizcarra pueda participar de los próximos comicios. Uno de los puntos fundamentales es que “ya pasó la inscripción de candidatos”.