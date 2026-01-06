La brecha de infraestructura, la inseguridad jurídica, la politización de los reguladores y la parálisis de proyectos, afectan al Perú. Foto: MEF
La brecha de infraestructura, la inseguridad jurídica, la politización de los reguladores y la parálisis de proyectos, afectan al Perú. Foto: MEF
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Leonie Roca
Leonie Roca

Escribe: Leonie Roca, presidenta de la AFIN

TE PUEDE INTERESAR

La TUUA de transferencia
Infraestructura: pasar del diagnóstico a la ejecución
El eslabón perdido: cómo reconstruir la cadena de ejecución de infraestructura
Nueva ley de APP: Vestir al santo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.