El Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) informó que está coordinando con 19 entidades del Gobierno Central para culminar el diseño del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2025-2030, instrumento estratégico que será publicado durante el próximo año y que orientará la inversión pública y privada en infraestructura a nivel nacional.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, explicó que el plan en elaboración responde a una visión integral y territorial del desarrollo. “El PNI que estamos culminando junto a diversos sectores del Estado no solo identifica proyectos ancla, sino que busca potenciar las capacidades productivas de cada región, integrando infraestructura con desarrollo económico y social”, señaló.

El diseño del PNI 2025-2030 se viene realizando con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de los ministerios de Transportes y Comunicaciones; Desarrollo Agrario y Riego; Educación; Ambiente; Comercio Exterior y Turismo; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Producción; Cultura; Desarrollo e Inclusión Social; Interior; Trabajo y Promoción del Empleo; Justicia y Derechos Humanos; Salud; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Energía y Minas; y Defensa.

Asimismo, participan en la etapa final del proceso el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y EsSalud. El plan también ha incorporado aportes de gremios empresariales, especialistas del sector privado, la academia y actores territoriales, fortaleciendo su carácter técnico y participativo.

La titular del MEF destacó que el PNI 2025-2030 impulsará la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible del país mediante la priorización de un portafolio de infraestructura moderna, resiliente y de calidad. “El portafolio preliminar que se priorizará está conformado por 72 proyectos, con una inversión estimada de S/ 144´117 millones, orientados al cierre de brechas de infraestructura y servicios”, precisó.

El Plan Nacional de Infraestructura 2025-2030 permitirá fortalecer la conectividad interna y externa del país, potenciar actividades económicas consolidadas y generar mayor valor público a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, a través de programas con enfoque territorial que integren inversiones multisectoriales y complementarias.

Con este proceso, el Gobierno reafirma su compromiso de sentar bases sólidas para una visión de desarrollo nacional de mediano y largo plazo, sustentada en infraestructura y servicios de calidad, que promuevan más oportunidades, competitividad y bienestar para todos los peruanos.