El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó a los sectores del Ejecutivo los avances del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2025-2030. Este es un instrumento clave para orientar la inversión pública y articular proyectos estratégicos que impulsen el cierre de brechas en todo el país.

Hasta el momento, el PNI ha priorizado 72 proyectos estratégicos por un valor estimado de S/ 143,722 millones.

Estas iniciativas continuarán un proceso de evaluación técnica, socialización y articulación con sectores, gobiernos regionales y locales, instituciones especializadas y gremios empresariales, antes de su incorporación definitiva en la versión final, que será presentada en diciembre.

El viceministro de Economía, Gerardo López, destacó que el PNI recoge propuestas de entidades públicas, gremios empresariales, especialistas del sector privado, academia y actores territoriales.

“El PNI emplea un enfoque territorial que organiza la infraestructura del país en cuatro macrozonas —Norte, Centro, Lima-Callao y Sur— y construye un portafolio priorizado de alto impacto a partir de los insumos remitidos por los sectores, para luego articularlo con los gobiernos subnacionales”, señaló.

Este enfoque permite identificar inversiones complementarias alrededor de los proyectos principales para asegurar su funcionalidad. “Si se prioriza una escuela, no basta con su construcción. Debe contar con servicios básicos y vías de acceso. No se trata solo del proyecto en sí, sino de la infraestructura que se articula alrededor y que genera sinergias”, agregó el viceministro.

Además, el enfoque territorial facilita integrar la infraestructura a las cadenas logísticas regionales, potenciar la competitividad productiva e incorporar estrategias de resiliencia frente al cambio climático.

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, sostuvo al respecto: “Estamos construyendo un Plan Nacional de Infraestructura moderno, riguroso y alineado a las necesidades reales de los territorios. Cada sol invertido debe transformar la vida de las familias y fortalecer la competitividad del país. Nuestro compromiso es llevar infraestructura útil, sostenible y articulada a todas las regiones del Perú”, afirmó.