La Comisión de Presupuesto del Congreso de la República dio luz verde al proyecto de presupuesto público para el 2026. Con 22 votos a favor, 0 en contra y 1 abstenciones se aprobó que los tres niveles de gobierno cuenten, en conjunto, con casi S/ 257,562 millones para el próximo año.

La propuesta divide el monto en tres partes. El Gobierno nacional tendría S/ 164,222.9 millones, los gobiernos regionales S/ 59,163.8 millones, y los gobiernos locales S/ 34,175 millones.

Pero, la clave no está en el monto total, sino en el tan aclamado anexo 5, donde los congresistas solicitan incorporación de proyectos de sus distintas regiones. Aunque no es lo único: también se ha puesto sobre la mesa temas de escalas remunerativas e, incluso, los parlamentarios leían pedidos que, argumentaban, les habían alcanzado los propios ministerios.

Ahora la tarea del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estará en evaluar los pedidos de los congresistas.

De hecho, en la sesión de la comisión del día lunes 17 y la de hoy miércoles 19 la discusión se ha centrado en que cada parlamentario exponga frente a la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, los códigos únicos de inversiones (CUI) de las obras que quieren sean sumadas o, en su defecto, reciban más recursos, así como otras necesidades.

Ahora la tarea del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estará en evaluar los pedidos de los congresistas ya de cara al pleno del Congreso, pues la próxima semana, tal como dijo el presidente de la comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, se elevarán a "la instancia donde realmente será el debate que corresponde a la ley de presupuesto".

