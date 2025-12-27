El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, al 26 de diciembre de 2025, el Shock de Desburocratización alcanzó un avance superior al 70% en la evaluación de las 665 propuestas de intervención presentadas por entidades públicas y agentes privados. En total, 469 medidas ya concluyeron su proceso —entre aprobadas y observadas —, mientras que 196 continúan bajo análisis por los sectores competentes.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que esta iniciativa del Ejecutivo, coordinada a través del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF), busca reducir barreras burocráticas y optimizar procedimientos administrativos que encarecen o retrasan la inversión pública y privada, contribuyendo a una ejecución más eficiente de los proyectos y al impulso de la actividad económica.

Del total de propuestas recibidas, 310 intervenciones fueron aprobadas y formalizadas mediante normas publicadas, mientras que 159 fueron observadas por criterios técnicos , legales o institucionales. Las 196 restantes permanecen en evaluación, lo que permite alcanzar un 70 % de intervenciones con proceso concluido, evidenciando un avance sostenido en la revisión de las propuestas.

Entre las medidas aprobadas, la mayoría estuvo orientada a la eliminación de barreras burocráticas . En ese contexto, se inició el retiro de 186 barreras identificadas en el Shock de Desburocratización mediante el Decreto Supremo N.º 059-2025-PCM. Asimismo, en cumplimiento de dicha norma, el Indecopi publica de forma trimestral los listados de barreras declaradas ilegales o irrazonables, a fin de que las entidades del Poder Ejecutivo procedan con su derogación o modificación. A la fecha, de un total de 371 barreras detectadas por el Indecopi, 187 ya fueron eliminadas , mientras que las demás continúan en proceso o en etapa judicial. Este mecanismo cuenta con seguimiento trimestral.

Asimismo, entre las intervenciones de mayor impacto aprobadas durante 2025 figuran la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (Ley N.º 32441), que corrige duplicidades y fija plazos máximos para la evaluación de adendas; la modificación de la Ley de Obras por Impuestos (Ley N.º 32460), que incorpora la modalidad de servicios por impuestos; y la autorización del uso de billeteras digitales para el pago de haberes (Ley N.º 32413), orientada a promover la inclusión financiera y facilitar el acceso al crédito de los trabajadores.

También se aprobaron lineamientos para el uso excepcional del silencio administrativo negativo y mecanismos para su conversión a silencio positivo, con el objetivo de reducir demoras en licencias y autorizaciones. En el ámbito ambiental, se ampliaron los supuestos que no requieren modificar instrumentos de gestión ambiental en el sector hidrocarburos, agilizando inversiones sin impactos ambientales significativos. Además, la Sunat precisó, mediante informe, el reconocimiento de empresas de transformación secundaria como productoras exportadoras en el sector maderero, permitiéndoles acceder al drawback.

Shock de Desburocratización rumbo a 2026

La titular del MEF afirmó que de cara a 2026, el Shock de Desburocratización mantiene una agenda activa con 196 intervenciones en evaluación. Entre ellas, se analizan propuestas para agilizar la expansión de redes de servicios básicos —agua, electricidad, gas e internet—, mejorar la coordinación entre municipalidades y empresas prestadoras, acelerar la liberación de predios y permisos en proyectos de infraestructura, fortalecer la regulación de servicios complementarios en energías renovables y simplificar la constitución de sociedades por acciones cerradas simplificadas.

El MEF manifestó que “el esfuerzo se enmarca en los lineamientos del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024–2030″, cuyo seguimiento está a cargo del CNCF. El Plan registra un avance cercano al 25% de sus hitos en su primer año de implementación y se complementa con la promoción de planes regionales de competitividad, mediante asistencia técnica a los gobiernos regionales, con el objetivo de territorializar la política nacional.

“El Shock de Desburocratización del MEF refleja un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para acelerar la inversión, mejorar la eficiencia del aparato público y fortalecer el crecimiento económico, manteniendo los estándares sociales y ambientales del país”, finalizó.