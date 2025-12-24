El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) autorizó la creación de un grupo de trabajo multisectorial que coordinará y articulará acciones para implementar proyectos de infraestructura penitenciaria.

A través de una norma legal extraordinaria publicada este 23 de diciembre, se atiende el auto del Tribunal Constitucional que exhorta al Estado peruano a adoptar acciones concretas frente a la problemática penitenciaria: hacinamiento y precariedad.

Este grupo —que tendrá una vigencia de 12 meses— tendrá como objetivo coordinar y proponer acciones técnicas, normativas y financieras para impulsar la construcción de nuevas cárceles, así como para su ampliación y modernización.

Sus principales funciones serán:

- Identificar obstáculos y proponer medidas de mejora normativa para el destrabe de proyectos

- Proponer una cartera priorizada de proyectos de infraestructura penitenciaria

- Fomentar programas de financiamiento y asistencia técnica de Organismos internacionales y de la Cooperación Internacional con la cartera priorizada de proyectos a través de préstamos, donaciones y asesorías especializadas

- Promover el uso de tecnologías constructivas modernas y soluciones innovadoras

Sobrepoblación en cárceles peruanas es del 139%, en datos del INPE. Foto: Joel Alonzo/GEC

El grupo en cuestión estará integrado por un representante del despacho del Minjusdh; del Viceministerio de Justicia; del Programa Nacional de Prevención y Reinserción Social; del Instituto Nacional Penitenciario - INPE; del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y de ProInversión.

Los miembros tendrán una participación ad honorem. Según el Minjusdh se busca “acelerar el cierre de brechas en infraestructura penitenciaria”.