Con miras a las elecciones del 12 de abril de 2026, los candidatos participan este 23 de marzo en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En este marco, Álex Gonzales, candidato del Partido Demócrata Verde señaló que unificaría ministerios.

“Propongo la fusión del Ministerio de Interior con Defensa. Tenemos una guerra interna contra la delincuencia que desborda todas las instituciones. Al fusionar ambos ministerios, tendríamos 300 mil efectivos para reprimir la delincuencia. Una gran central de inteligencia y de contrainteligencia para llegar antes de que sucede el delito”, dijo Gonzales.

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El debate presidencial se lleva a cabo en elCentro de Convenciones de Limay contará con la participación de 35 candidatos a la Presidencia. La organización contempla dos jornadas divididas en tres fechas cada una: la primera se realizada este lunes agrupa 11 candidatos. El 24 y 25 de marzo debatirán los candidatos restantes. La segunda jornada está programada para el 30 y 31 de marzo, y el 1 de abril.