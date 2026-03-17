El regreso a la bicameralidad en el Perú no solo reconfigura la estructura del Congreso, sino también las reglas electorales que determinarán qué partidos logran representación parlamentaria. Una de las principales dudas surgidas en este nuevo escenario es cómo se aplicará la valla electoral, especialmente en el caso del Senado.

En conversación con Gestión, el experto en derecho electoral José Manuel Villalobos explica el criterio adoptado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para calcular el 5% de votos válidos en la elección senatorial. A su vez, el organismo electoral brinda precisiones sobre cómo se aplicarán estas reglas en los próximos comicios.

La valla electoral en un Congreso bicameral

La valla electoral es el requisito mínimo que deben cumplir los partidos políticos para acceder a la distribución de escaños en el Parlamento. En el nuevo sistema bicameral, esta exigencia se aplica de manera separada para cada cámara.

Villalobos menciona que el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones establece dos condiciones principales para acceder a la representación:

Para la Cámara de Diputados:

Obtener al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección de diputados.

Alcanzar como mínimo siete escaños.

Para la Cámara de Senadores:

Lograr al menos tres senadores.

Obtener el 5% de los votos válidos en la elección senatorial.

Según el especialista, el problema surgió porque la ley no precisó cómo calcular ese 5% en el caso del Senado, ya que esta cámara se elige mediante dos modalidades distintas: una elección en distrito único nacional y otra en distritos electorales múltiples (regionales).

Ante ese vacío legal, el JNE emitió un acuerdo para establecer el método de cálculo.

El criterio del JNE para el Senado

La autoridad electoral determinó que el 5% de votos válidos para superar la valla en el Senado se calculará sumando la votación obtenida por los partidos en ambas modalidades senatoriales.

Villalobos lo explica con un ejemplo: si en la elección del Senado nacional se registran 13 millones de votos válidos y en la elección de senadores por distritos múltiples se registran 10 millones, la base de cálculo será la suma total: 23 millones de votos. Sobre ese total se determina el 5% mínimo requerido para superar la valla, es decir, un millón 150 mil.

“Ese porcentaje será la cantidad mínima de votos que deberá obtener un partido para participar en la distribución de escaños del Senado. Esa es la fórmula que ha decidido el JNE porque no estaba claro en el artículo 20”, señala.

Sin embargo, cumplir solo con el porcentaje no basta. El partido también debe haber conseguido al menos tres senadores.

“Si un partido obtiene el 5% de los votos válidos, pero no alcanza los tres senadores, queda fuera de la distribución de escaños en el Senado” , precisa.

Especialistas y autoridades electorales explican cómo se calculará la valla del Senado, qué implicancias tiene para los partidos y cómo funcionará la votación en el nuevo Congreso bicameral. Foto: Andina.

JNE: las reglas buscan claridad antes de la elección

Desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señalan que la precisión emitida responde a la necesidad de aclarar cómo se aplicará la valla electoral en la Cámara de Senadores ante vacíos en la normativa aprobada por el Congreso.

La secretaria general del organismo, Yessica Clavijo, refiere que la Ley Orgánica de Elecciones establece dos requisitos para que los partidos o alianzas accedan a la distribución de escaños en esta cámara.

El primero es obtener al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional, es decir, el porcentaje calculado después de descontar los votos nulos y en blanco. El segundo requisito es alcanzar un mínimo de tres senadores, equivalente al 5% del número legal de integrantes de la cámara.

“Como la Cámara de Senadores tendrá 60 integrantes, el 5% corresponde a tres senadores. Por lo tanto, las organizaciones políticas deberán contar con esos tres representantes para cumplir con el segundo requisito”, menciona.

Clavijo explicó que la duda surgió porque el Senado se elige mediante dos modalidades distintas: una lista nacional y otra por distritos electorales múltiples (regionales).

Ante ello, el organismo determinó que el porcentaje mínimo de votos se obtendrá sumando la votación total que obtenga cada partido en ambas elecciones senatoriales.

“Lo que se hará es una sumatoria de los votos obtenidos en las dos columnas. Con ese total nacional se calculará el 5% de votos válidos” , precisa.

Además, el requisito de los tres senadores podrá cumplirse con representantes obtenidos en cualquiera de las dos modalidades o en ambas. “Se hará un análisis integral: deberán obtener como mínimo tres senadores, ya sea en una o en las dos columnas, para poder acceder a la distribución de escaños”, añade.

Clavijo recuerda que el Senado estará compuesto por 60 integrantes:

30 elegidos en distrito único nacional, con una lista presentada por cada partido a nivel país.

30 elegidos en distritos electorales múltiples, distribuidos entre las regiones.

Representación distinta en cada cámara

Una consecuencia directa de este sistema es que un partido podría tener representación en una cámara y no en la otra.

Es decir:

Un partido podría superar la valla en diputados y no en senadores.

O tener bancada en el Senado, pero no en la Cámara de Diputados.

Esto ocurre porque los cálculos se realizan por separado para cada elección.

Un desafío mayor para partidos pequeños

El especialista advierte que este esquema puede generar mayores dificultades para las agrupaciones políticas con menor estructura territorial.

En particular, los partidos que no logren presentar listas completas en los distritos múltiples del Senado tendrán menos oportunidades de acumular votos.

“Los partidos pequeños o aquellos que no tengan listas en todas las regiones tendrán menos votos en provincia, y eso hace más difícil alcanzar el 5%”, explica.

En ese contexto, diversas simulaciones electorales sugieren que el número de partidos que lograrían superar la valla podría ser limitado.

Villalobos recuerda que un estudio de la asociación civil Transparencia —que replicó los resultados de las últimas elecciones bajo las nuevas reglas— estimó que entre dos y seis partidos podrían superar el umbral electoral .

El nuevo sistema bicameral exigirá a los votantes marcar cinco elecciones en la cédula electoral. Foto: Andina.

Cómo votar en el nuevo sistema bicameral

El retorno del Senado también implica cambios en la cédula de votación. Según Villalobos, los ciudadanos encontrarán cinco secciones en la papeleta electoral, cada una correspondiente a una elección distinta.

Las votaciones serán:

Presidencia de la República Senado por distrito único nacional Senado por distrito electoral múltiple (regional) Cámara de Diputados Parlamento Andino

En la elección de Senado nacional, los partidos presentan listas de 30 candidatos, y el elector puede usar doble voto preferencial dentro del mismo partido.

En el caso del Senado por distritos múltiples, cada región elige un senador, salvo Lima, que elige cuatro.

Villalobos también ofrece una recomendación práctica para los votantes.

“Si un ciudadano vota por el mismo partido en ambas elecciones senatoriales, le está dando dos votos que ayudan a ese partido a alcanzar la valla. En cambio, si vota por partidos distintos, solo aporta un voto a cada uno, disminuyendo su posibilidad de pasar la valla”, remarca.