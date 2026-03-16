La mayoría de partidos apuesta por la modalidad de elección a través de delegados, en lugar de la elección de un militante, un voto. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP)
La mayoría de partidos apuesta por la modalidad de elección a través de delegados, en lugar de la elección de un militante, un voto. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP)
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A menos de un mes de las Elecciones General 2026, una

Según la encuesta,

En el tercer lugar se encuentra el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería y candidato por Ahora Nación, Alfonso López Chau, quien registra 6.5 %.

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La lista sigue Wolfgang Grozo de Integridad Democrática con 5.1%; Carlos Álvarez de País Para Todos con 4% y César Acuña de Alianza Para el Progreso con 3.8%.

Otros candidatos que registran porcentaje de intención de voto son Yonhy Lescano (3.2%), Jorge Nieto (2.5%), Mario Vizcarra (1.7%), Ricardo Belmont (1.6%), George Forsyth (1.5%) y Roberto Sánchez (1.4%).

Finalmente,

Encuesta Datum Captura Cuarto Poder
Encuesta Datum Captura Cuarto Poder
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Áreas geográficas

Respecto a áreas geográficas,

En tanto, Keiko Fujimori mantiene Lima y el norte del país como fortaleza, en donde obtiene 13.6% y 12.7% respectivamente.

Asimismo, Alfonso López Chau tiene al centro del país y parte del sur como sus fortalezas, con 12.4% y 9.1% de manera respectiva.

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Composición del Senado

Según la encuesta, el Senado Nacional estaría compuesto por .

Siguen Alianza Para el Progreso con 4.8%, Podemos con 3.3% y Ahora Nación con 3.2%.

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Participación ciudadana

La encuesta también indica que el 53% no conoce el símbolo del partido político por el que votará para presidente,

Asimismo, el 8% señaló que ha leído por completo el plan de gobierno del candidato por quien votará, mientras el 24% indicó que lo ha revisado por partes.

La encuesta fue realizada del 6 al 10 de marzo de 2025. Se hicieron 1,502 encuestas a nivel nacional, siendo el universo de la misma hombres y mujeres entre 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbanas y rurales. El margen de error es de +/- 2.5% y el nivel de confianza es del 95%.

Ficha Técnica

Ficha técnica de la encuesta: Datum Internacional
Ficha técnica de la encuesta: Datum Internacional

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