A menos de un mes de las Elecciones General 2026, una nueva encuesta de Datum Internacional revela las preferencias electorales de los peruanos de cara a este proceso electoral.

Según la encuesta, el exalcalde de Lima y candidato por Renovación Popular, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, encabezan la lista de intención de voto con 11.4% y 10.9% respectivamente.

En el tercer lugar se encuentra el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería y candidato por Ahora Nación, Alfonso López Chau, quien registra 6.5 %.

La lista sigue Wolfgang Grozo de Integridad Democrática con 5.1%; Carlos Álvarez de País Para Todos con 4% y César Acuña de Alianza Para el Progreso con 3.8%.

Otros candidatos que registran porcentaje de intención de voto son Yonhy Lescano (3.2%), Jorge Nieto (2.5%), Mario Vizcarra (1.7%), Ricardo Belmont (1.6%), George Forsyth (1.5%) y Roberto Sánchez (1.4%).

Finalmente, otros candidatos registran un 9.8%, blanco y viciado 21.5 %, mientras que el 15.2 % no sabe aún por quién votará.

Encuesta Datum Captura Cuarto Poder

Áreas geográficas

Respecto a áreas geográficas, la encuesta evidenció que Rafael López Aliaga se recuperó en Lima y Callao, donde registra un 19.8% de intención de voto.

En tanto, Keiko Fujimori mantiene Lima y el norte del país como fortaleza, en donde obtiene 13.6% y 12.7% respectivamente.

Asimismo, Alfonso López Chau tiene al centro del país y parte del sur como sus fortalezas, con 12.4% y 9.1% de manera respectiva.

Composición del Senado

Según la encuesta, el Senado Nacional estaría compuesto por 7.7 % de miembros de Fuerza Popular, mientras que un 6.7 % de Renovación Popular.

Siguen Alianza Para el Progreso con 4.8%, Podemos con 3.3% y Ahora Nación con 3.2%.

Participación ciudadana

La encuesta también indica que el 53% no conoce el símbolo del partido político por el que votará para presidente, mientras que el 47% señaló que sí tiene conocimiento sobre el logo del candidato presidencial por el que sufragará.

Asimismo, el 8% señaló que ha leído por completo el plan de gobierno del candidato por quien votará, mientras el 24% indicó que lo ha revisado por partes. No obstante, el 55% subrayó que no ha leído ninguno y el 13% que solo revisa “resúmenes en medios o en redes sociales”.

La encuesta fue realizada del 6 al 10 de marzo de 2025. Se hicieron 1,502 encuestas a nivel nacional, siendo el universo de la misma hombres y mujeres entre 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbanas y rurales. El margen de error es de +/- 2.5% y el nivel de confianza es del 95%.

Ficha Técnica