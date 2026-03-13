Un estudio elaborado por Horizonte Laboral advierte que ninguna de las organizaciones políticas plantea de forma concreta reformas orientadas a abordar problemas estructurales del sistema laboral, pese a que la informalidad alcanza al 70.2% de la población ocupada en el país.

Es más, en la mayoría de los casos, predominan las propuestas superficiales o de impacto incierto, mientras que las iniciativas técnicamente sólidas son escasas en todo el arco político.

Empleo con prioridad desigual en los planes de gobierno

El estudio también evidencia diferencias importantes en la prioridad que los partidos asignan al empleo dentro de sus planes de gobierno.

Por ejemplo, Avanza País lidera el número de iniciativas con 64 propuestas laborales, seguido por Fuerza y Libertad y Fuerza Popular con 53 cada uno, mientras que el Partido del Buen Gobierno registra 42 propuestas e Integridad Democrática 34, entre otros.

En el extremo inferior de la lista aparece el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, con solo una propuesta laboral en todo su plan de gobierno, lo que, según el informe, refleja que el empleo no ocupa el mismo nivel de prioridad en todas las plataformas electorales.

Número de propuestas laborales por partido | Fuente: Planes de Gobierno JNE | Elaborado por: Horizonte Laboral

Predominan propuestas en productividad y emprendimiento

Para examinar el contenido de los planes de gobierno, Horizonte Laboral identificó 12 ejes temáticos que abarcan los principales problemas del mercado de trabajo y dividió las más de 650 iniciativas en estos grupos. Estos incluyen áreas como emprendimiento y desarrollo empresarial; protección social; regulación laboral; fiscalización laboral; transición educación–empleo; desarrollo de capacidades laborales; entre otras.

El análisis muestra que las propuestas se concentran principalmente en los ejes vinculados al emprendimiento, desarrollo empresarial y empleo, con 216 iniciativas; regulación laboral, con 95; y protección social, con 82. Estos temas aparecen con mayor frecuencia en los planes de gobierno de distintas organizaciones políticas.

En contraste, otros ámbitos relevantes para la calidad del empleo reciben menor atención. Entre ellos se encuentran la fiscalización laboral, la seguridad y salud en el trabajo, la gobernanza del sistema laboral y los mecanismos de diálogo social.

Distribución de propuestas por eje temático | Fuente: Horizonte Laboral

Ausencia de propuestas sobre estabilidad contractual

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que ninguno de los planes de gobierno analizados incluye propuestas explícitas relacionadas con la duración de los contratos laborales.

El informe advierte que esta omisión resulta significativa, considerando que el mercado laboral peruano se caracteriza por un uso extendido de contratos temporales y altos niveles de rotación laboral incluso dentro del empleo formal.

Según el análisis, evitar discutir este tema implica dejar fuera del debate electoral uno de los factores que influyen directamente en la estabilidad y la calidad del empleo.

Para Mayen Ugarte, presidenta ejecutiva de Horizonte Laboral, esta ausencia refleja una tendencia de los partidos políticos a evitar los temas más complejos del sistema laboral. “Los temas más importantes, los más álgidos y difíciles, no los quieren abordar”, señala.

La especialista explica que la regulación laboral y los criterios judiciales sobre reposición han incentivado el uso de contratos temporales, lo que ha incrementado la rotación laboral dentro del mercado formal.

El informe también evalúa la claridad técnica de las propuestas laborales incluidas en los planes de gobierno, clasificándolas como completas, parciales o superficiales según el nivel de detalle sobre su implementación. Los resultados muestran que en varios partidos predominan iniciativas con bajo nivel de desarrollo técnico.

Para Ugarte, esta situación refleja que muchas propuestas se plantean como enunciados generales. “Si una propuesta solo dice qué quiere hacer pero no cómo lo va a hacer, termina siendo un eslogan”, señaló.

Impacto incierto de las propuestas

El informe también evalúa el impacto potencial de las propuestas laborales mediante un “semáforo” que clasifica las iniciativas como favorables, ambiguas o negativas según su posible efecto en el mercado laboral. El análisis muestra que, aunque algunos partidos presentan un número elevado de propuestas, una parte importante de ellas se ubica en la categoría de impacto ambiguo.

Por ejemplo, seis partidos tienen más de 20 propuestas con impacto favorable: Fuerza y Libertad (37), Avanza País (32), Partido del Buen Gobierno (32), Integridad Democrática (29), Primero la Gente (24), Fuerza Popular (22).

Sin embargo, en varios casos predominan iniciativas cuyo efecto es difícil de determinar. Avanza País registra 32 propuestas clasificadas como ambiguas. Le siguen Fuerza Popular (29), Partido Regionalista de Integración Nacional (26) y Unidad Nacional (22), entre otros, en esa categoría. Esto evidencia que muchas iniciativas carecen de suficiente claridad para estimar su impacto real en el mercado laboral.

Semáforo de impacto de las propuestas por partido | Fuente: Planes de Gobierno JNE. Elaborado por: Horizonte Laboral

Vacíos en productividad laboral y envejecimiento de la fuerza de trabajo

El informe también identifica vacíos en otros temas estructurales del mercado laboral, como el aumento de la población trabajadora de mayor edad y los desafíos asociados a la productividad laboral.

Ugarte señala que la llamada “economía plateada”, vinculada al incremento de trabajadores mayores de 59 años, aparece poco en los programas electorales, pese a que este grupo seguirá participando activamente en el mercado de trabajo.

Asimismo, advierte que la baja productividad laboral constituye una de las principales limitaciones para mejorar los salarios y la calidad del empleo en el país.

“Somos una economía de baja productividad. Mientras no tengamos trabajadores con mayor rendimiento, será difícil elevar los niveles salariales”, indica.