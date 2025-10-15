Óscar Fausto Fernández Cáceres juró como ministro en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe) del Gabinete Ministerial del Gobierno de José Jerí, reemplazando así a Daniel Maurate.

Óscar Fernández Cáceres es abogado por la Universidad San Martín de Porres y tiene una especialización en Gestión Municipal por ESAN. Reside en el distrito limeño de La Molina, donde ha ejercido representación política como regidor para el período 2023–2026, además de ser candidato en elecciones anteriores.

Entre 1986 y 1994 se desempeñó como atleta, representando al país en competencias internacionales, como el Mundial de Atletismo Roma 1987, el Mundial Universitario de Alemania 1989 y torneos juveniles en Canadá y Alemania.

Luego, fue presidente de la Federación Peruana de Atletismo, donde se obtuvo resultados como las 14 clasificaciones a los Juegos Olímpicos de Río 2016, así como reconocimiento internacional por su gestión.

Asimismo, fue director nacional de Educación Física y Deporte en el Ministerio de Educación. Promovió el deporte escolar y los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA). También impulsó proyectos integrales de educación artística y deportiva, concursos y olimpiadas académicas a nivel nacional.

También, dirigió el Instituto Peruano del Deporte (IPD) entre los años 2016 y 2018, enfocando su gestión en masificar el deporte, descubrir talentos y fortalecer la alta competencia, además de implementar programas como Top Perú Lima 2019.

Renuncia al IPD tras denuncia periodística

Fue en agosto de 2018 cuando Óscar Fernández renunció a la presidencia del IPD ante el Ministerio de Educación, tras una denuncia periodística donde se difundió que presuntamente contrató a tres amigas de su esposa para el despacho sin concurso público.​

“Son conocidas, son profesionales de mi confianza y el IPD necesitaba gente de confianza. Son conocidas nuestras (de él y de su esposa)”, indicó en su momento Fernández a través de sus redes sociales.