Óscar Fernández juró como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Foto: Presidencia
del Gabinete Ministerial del Gobierno de José Jerí, reemplazando así a Daniel Maurate.

Reside en el distrito limeño de La Molina, donde ha ejercido representación política como regidor para el período 2023–2026, además de ser candidato en elecciones anteriores.

, como el Mundial de Atletismo Roma 1987, el Mundial Universitario de Alemania 1989 y torneos juveniles en Canadá y Alemania.

Luego, , así como reconocimiento internacional por su gestión.

Asimismo, fue director nacional de Educación Física y Deporte en el Ministerio de Educación. Promovió el deporte escolar y los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA). También impulsó proyectos integrales de educación artística y deportiva, concursos y olimpiadas académicas a nivel nacional.

, enfocando su gestión en masificar el deporte, descubrir talentos y fortalecer la alta competencia, además de implementar programas como Top Perú Lima 2019.

Renuncia al IPD tras denuncia periodística

, tras una denuncia periodística donde se difundió que presuntamente contrató a tres amigas de su esposa para el despacho sin concurso público.​

“Son conocidas, son profesionales de mi confianza y el IPD necesitaba gente de confianza. Son conocidas nuestras (de él y de su esposa)”, indicó en su momento Fernández a través de sus redes sociales.

Óscar Fernández se desempeñó como presidente de la Federación Peruana de Atletismo y además dirigió el IPD. De esta última entidad, tuvo que renunciar debido a un reportaje periodístico. Foto: Presidencia

