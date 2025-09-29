El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo habilitó la plataforma Recomienda.pe, un espacio en línea donde se promocionará a los autoempleados de todo el país a fin de facilitar su conexión con el público que requiere algún servicio.

Según el MTPE, es el primer espacio digital para que los trabajadores independientes ofrezcan sus conocimientos, ganen visibilidad y se encaminen a la formalización.

“Ayudará a 5.5 millones de autoempleados, de los cuales 700 mil son jóvenes; casi 3 millones, mayores de 30 años y 1.4 millones, adultos mayores”, comentó a la prensa el titular del MTPE, Daniel Maurate.

Maurate añadió que se les ofrecerá a los autoempleados talleres de capacitación, certificación y se los formalizará, ya que tendrá RUC. “Sean gasfiteros, abogados, contadores, panaderos, trabajadores del hogar. Cualquier servicio estará en Recomienda.pe”, añadió.

Según el MTPE, se capacitará a los autoempleados que se registren en Recomienda.pe. Foto: difusión

“No todos quieren entrar a una planilla en condición de dependientes, quieren su propio emprendimiento y sus propios sueños. A estos grupos tenemos que ayudarlos (...) Necesitamos darles herramientas a los autoempleados. Identificarlos nos permite actuar con precisión y atender con remedios cada tipo de informalidad”, mencionó el ministro Maurate en la presentación de Recomienda.pe.

Según el funcionario, se llevará un registro biofacial y domiciliario de los 5.5 millones de trabajadores informales para “garantizar la seguridad” del público que requiere sus servicios.