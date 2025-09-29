El MTPE llevará un control biofacial y domiciliario de trabajadores informales que se registren en Recomienda.pe. Foto: Andina
El MTPE llevará un control biofacial y domiciliario de trabajadores informales que se registren en Recomienda.pe. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo habilitó la plataforma Recomienda.pe, un espacio en línea donde se promocionará a los autoempleados de todo el país a fin de facilitar su conexión con el público que requiere algún servicio.

Según el MTPE, es el primer espacio digital para que

“Ayudará a 5.5 millones de autoempleados, de los cuales 700 mil son jóvenes; casi 3 millones, mayores de 30 años y 1.4 millones, adultos mayores”, .

LEA TAMBIÉN: Los 3 sectores a los que más golpea la falta de conciencia tributaria

Maurate añadió que se les ofrecerá a los autoempleados talleres de capacitación, certificación y se los formalizará, ya que tendrá RUC. “Sean gasfiteros, abogados, contadores, panaderos, trabajadores del hogar. Cualquier servicio estará en Recomienda.pe”, añadió.

Según el MTPE, se capacitará a los autoempleados que se registren en Recomienda.pe. Foto: difusión
Según el MTPE, se capacitará a los autoempleados que se registren en Recomienda.pe. Foto: difusión

“No todos quieren entrar a una planilla en condición de dependientes, quieren su propio emprendimiento y sus propios sueños. A estos grupos tenemos que ayudarlos (...) Necesitamos darles herramientas a los autoempleados. Identificarlos nos permite actuar con precisión y atender con remedios cada tipo de informalidad”, mencionó el ministro Maurate en la presentación de Recomienda.pe.

LEA TAMBIÉN: Uno de cada cinco peruanos tiene segundo trabajo para llegar a fin de mes

Según el funcionario, se llevará un registro biofacial y domiciliario de los 5.5 millones de trabajadores informales para “garantizar la seguridad” del público que requiere sus servicios.

TE PUEDE INTERESAR

MEF apostará por facultades legislativas para incentivar aporte de independientes para pensión
MEF anuncia medidas tributarias para incentivar ahorro previsional de trabajadores independientes
Trabajadores independientes reciben alertas de Sunat por no declarar ingresos
Comisión de Economía elimina aporte de independientes a sistema de pensiones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.