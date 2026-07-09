Los trabajadores de la actividad privada inscritos en planilla recibirán este mes el pago de su gratificación por Fiestas Patrias, correspondiente a un sueldo, así como una bonificación extraordinaria del 9% [de su sueldo] por el pago de EsSalud.

Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, precisó que si un trabajador estuvo desde el 1 de enero en la planilla de una empresa, la gratificación será, en principio, el íntegro de un sueldo bruto.

Con la bonificación de EsSalud, recibirá un monto mayor al sueldo neto que obtiene cada mes.

¿Cuánto recibiré de grati, según el monto de mi sueldo?

• Sueldo Bruto = S/ 2,000 | Sueldo Neto = S/ 1,740 | Gratificación + bonificación recibirá S/ 2,180, lo que significa un 25% más del ingreso neto.

• Sueldo Bruto = S/ 3,000 | Sueldo Neto = S/ 2,561 | Gratificación + bonificación recibirá S/ 3,270, lo que significa un 28% más del ingreso neto.

• Sueldo Bruto = S/ 5,000 | Sueldo Neto = S/ 4,061 | Gratificación + bonificación recibirá S/ 5,450, lo que significa un 34% más del ingreso neto.

• Sueldo Bruto = S/ 10,000 | Sueldo Neto = S/ 7,579 | Gratificación + bonificación recibirá S/ 10,900, lo que significa un 44% más del ingreso neto.

¿Cómo calcular cuánto recibirá si tiene poco tiempo trabajando?

De acuerdo con el MTPE -si bien los trabajadores de la empresa privada reciben gratificación- deben de tener al menos un mes trabajando en la empresa.

¿Cuánto recibe un trabajador con sueldo de S/ 1,000, sin asignación familiar, con tres meses de trabajo?

​Si el trabajador ingresó el 1 de abril de 2025 con una remuneración mensual de S/ 1,000, “para calcular cuánto le corresponde por mes, se divide el sueldo entre 6 (1,000/6 = S/ 166.66). Como tiene 3 meses trabajando (octubre, noviembre, diciembre), ese valor se multiplica por 3 (S/ 166.66 x 3); y se obtiene como resultado S/ 499.98.

Adicionalmente, a ese monto hay que sacarle el 9% de la bonificación extraordinaria, que es S/ 44.54. Entonces, el monto a pagar será de S/ 539.52.

¿Cuánto recibe un trabajador con un sueldo de S/ 2,500, con asignación familiar que ingresó a la empresa el 15 de febrero?

Para tomar en cuenta el tiempo de un trabajador en una empresa -para el cálculo de gratificación- se considera cada mes completo calendario trabajado. Por lo tanto, si la persona ingresó el 15 de febrero; este mes no se le considerará para el cálculo. Se considerará solo marzo, abril, mayo y junio.

Sueldo: 2,500 + 113 (asignación familiar) = 2,613 (sueldo computable).

Para sacar valor por mes: 2,613/6 = 435.5

Meses trabajados: 435.5 x 4 = 1,742

A los S/ 1,742 se le saca el 9% de la bonificación extraordinaria (S/ 156.78). Por lo tanto, el monto a pagar será de S/ 1898.78.

SOBRE EL AUTOR Mía Ríos Editora digital. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialización en periodismo. Experiencia en prensa escrita, digital y TV.