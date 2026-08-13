Según reciente data del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la inversión en minería alcanzó los US$ 662 millones en junio, un crecimiento de 39.1% con respecto a igual mes del 2025.

De esa forma, en el primer semestre del 2026 la inversión minera en nuestro país acumuló US$ 3,304.4 millones, un aumento del 42.7% en comparación con similar periodo del año pasado.

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En el acumulado, lo que más creció fue la inversión en desarrollo y preparación de minas, que alcanzó los US$ 704.9 millones (105.1%), seguido de inversión en infraestructura con US$ 927.2 millones (82.9%). Sin embargo, cayó 5.2% en el rubro de equipamiento minero (se invirtió US$ 363.6 millones a junio).

En los primeros seis meses de este año la inversión en exploración, que llegó a US$ 336.4 millones, aumentó solo 1.3%, es decir se desaceleró, considerando que había logrado un crecimiento de 38.5% en todo el 2025.

Evolución anual de las inversiones mineras en Perú, a junio del 2026. Fuente: Minem

En el acumulado el mayor monto de inversión minera correspondió a Southern Perú: se alcanzó US$ 432.6 millones, un incremento del 101.1% en el primer semestre. Esto le concede una participación del 13.09% del total invertido por el sector a junio.

Le siguieron, por ejemplo:

Shougang Hierro Perú: US$ 314.4 millones (se incrementó 135.4%) Minera Las Bambas: US$ 275.4 millones (50.5%) Antamina: US$271.5 millones (31.2%)

Inversiones mineras según rubro (a mayo 2026). Fuente: SNMPE

Así va la inversión en exploración minera

A junio, la inversión en exploración creció en seis de las 10 principales compañías mineras:

Inversión en exploración minera, a junio Millones de dólares y var. % ZAFRANAL: US$ 50.3 (-3%) PODEROSA: US$ 38.2 (34.5%) ANTAMINA: US$ 17.2 (24.5%) BUENAVENTURA: US$ 16.8 (-35.8%) JINZHAO MINING PERÚ: US$ 11.9 (35%) MINSUR: US$ 11.2 (146.8%) MARCOBRE: US$ 10.8 (49.9%) ANTAPACCAY: US$ 10.4 CHUNGAR: US$ 9.5 (164.4%) LA GRANJA: US$ 8.7 (-27.6%) Fuente: Ministerio de Energía y Minas, boletín minero junio

Además, el gasto para buscar nuevos yacimientos declinó en los otros 180 titulares mineros (mediana y pequeña minería) que reportan esa actividad, la cual sumó en el acumulado US$ 151.4 millones, una merma de 13.8%.

El gasto en exploración minera declinó en la mayoría de medianas y pequeñas compañías mineras (Foto: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú)

Producción se estanca

Si bien la inversión minera, en general, muestra cifras positivas, lo que mantiene tendencia declinante es la producción de esa industria extractiva, a juzgar también por las cifras oficiales del Minem.

En el caso del cobre, el principal producto que exporta el Perú, en junio 2026 alcanzó las 218,232 toneladas métricas finas, una caída de 4.7%. El oro, por su parte, alcanzó los 7.9 millones de gramos finos, una contracción de 13.9%.

Con ese resultado, de enero a junio la explotación cuprífera alcanzó los 1.3 millones de toneladas, un crecimiento de solo 1.9%, mientras que la de oro llegó a 49.8 millones, una reducción de 5.9% respecto al primer semestre del 2025.

Evolución de la producción de cobre en Perú (a junio 2026). Fuente: Minem

Lo que se espera ahora

Para Scotiabank, la perspectiva es que la minería se muestre relativamente estable, debido a la ausencia de grandes proyectos mineros que inicien operaciones este año, por lo que avizora para todo el 2026 solo una ligera expansión en la producción de cobre, molibdeno y estaño.

Esa entidad bancaria calcula que se producirá un rebote en la producción de hierro -luego que cayera en el 2025 por problemas operativos en Shougang- y un estancamiento en la producción de oro, afectada por el avance de la minería ilegal.

No obstante, estima que las exportaciones bordearían este año los US$ 108,000 millones gracias a las mayores exportaciones mineras -efecto precio- y, en menor medida, por las exportaciones no tradicionales.

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Perspectivas para los precios

En su escenario base, Scotiabank proyecta que el cobre mantendrá un precio promedio anual de US$ 6.0 por libra para el 2026 y 2027, aunque para el oro estima un precio promedio de US$ 4,350 por onza troy para el 2026 y US$ 4,200 para el 2027, es decir por debajo de los actuales US$ 4,426.

Perspectivas de precios de los metales. Fuente: Estudios Económicos de Scotiabank

Según refirió a Gestión Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), en el caso del cobre, éste mantiene una producción relativamente estancada desde hace dos años, con un pobre crecimiento en comparación con los anteriores ciclos de precios.

En tal sentido, concluyó que, si bien ahora se observa un crecimiento en las inversiones mineras en general, esta se concentra en mejorar la capacidad productiva de operaciones mineras que ya existen, como los casos de Southern Perú, Cerro Verde o Antamina, pero no en nuevos proyectos, mientras la exploración, en efecto, crece a menor ritmo.

Minería ilegal frena inversiones

La experta señaló que se mantiene un entorno para las inversiones aún bastante complejo, no solo por la existencia de conflictos sociales latentes que son un riesgo para los proyectos mineros, sino por el avance de la minería ilegal.

“Desde el IPE, hemos encontrado que existen alrededor de US$ 12,000 millones de inversiones [de la minería formal], que están potencialmente comprometidas [frenadas] por la minería ilegal”, aseveró.

Entre las inversiones afectadas por el avance de esa actividad ilícita, mencionó a los proyectos Michiquillay (en Cajamarca), Los Chancas (en Apurímac), además del desarrollo de mina Las Bambas.

La minería ilegal sigue siendo un freno para los proyectos mineros formales, según el IPE Foto: PCM.

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Observó que, si bien con la elección de la hoy presidenta de la República, Keiko Fujimori, se puede haber disipado la incertidumbre electoral, y puede resultar positivo para el desarrollo de la inversión privada, ello es insuficiente para destrabar las inversiones en el sector minero, que sigue limitado por la “tramitología”.

A su turno, Marcial García Schreck, socio de impuestos de EY Perú, coincidió en que el exceso de trámites es lo que sigue trabando el desarrollo de nuevos proyectos en Perú, sobre todo de cobre, a pesar de que las predicciones apuntan a un déficit en la oferta del metal rojo en el mundo.

“Este nuevo Gobierno tiene el gran reto de primero, simplificar los trámites, lo cual mandaría un buen mensaje a los inversionistas, además que la actual estabilidad política también contribuye a generar confianza en los actores económicos, cuando ya las condiciones de precios son insuperables”, aseveró.