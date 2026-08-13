La producción de cobre en junio del 2026 tuvo una caída interanual de 4.7%, según data preliminar del Minem. Foto: GEC.
La producción de cobre en junio del 2026 tuvo una caída interanual de 4.7%, según data preliminar del Minem. Foto: GEC.
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Elías García Olano
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La cotización del cobre sigue con una propensión alcista -rompió un nuevo récord la última semana, a US$ 6.7 la libra-, mientras en el Perú, el tercer productor mundial de ese metal, tiene un reto mayúsculo: explorar más e impulsar nuevos proyectos.

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