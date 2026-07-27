Interior de la mina de zinc, plomo y plata Zinkgruvan de Lundin Mining en Suecia. Fotógrafo: Petter Koubek. Fuente: Lundin Mining Corp. vía Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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Lundin Mining Corp. informó que podría tardar entre dos y tres semanas en reanudar las operaciones en una de sus principales minas de cobre en Chile, después de que las fuertes tormentas dañaran parte de su infraestructura.

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