La minera canadiense Silver X Mining anunció que ampliará de 1,200 a 6,650 metros su programa de perforación diamantina subterránea en su proyecto Red Silver, ubicado en el sector María Luz de su operación Nueva Recuperada, en Huancavelica. La decisión responde a los resultados obtenidos en una campaña de muestreo subterráneo que identificó zonas con altas leyes de plata y llevó a la empresa a multiplicar por más de cinco el alcance inicial de la exploración.

El programa se ejecutará en dos fases y tiene un doble objetivo: incrementar el recurso mineral reportado bajo el estándar canadiense NI 43-101 y mejorar la clasificación de parte de los recursos inferidos hacia categorías de mayor confianza, siempre que los resultados de perforación lo permitan.

La decisión de ampliar la campaña se sustenta en los resultados del muestreo de canales realizado previamente en las vetas Silvia y Rossana, donde se registraron leyes de hasta 735 gramos de plata por tonelada en un tramo de 65 metros y 649 gramos por tonelada en otro de 40 metros. Según la empresa, estos resultados confirmaron la continuidad del sistema mineralizado e identificaron nuevos objetivos para la exploración.

Expansión del proyecto

Silver X precisó que la primera fase concentrará la perforación en estructuras cercanas a las labores subterráneas existentes para validar la continuidad de las vetas y sustentar una eventual ampliación de recursos. La segunda etapa buscará extender la exploración más allá del área de recursos actual, evaluando la continuidad de la mineralización tanto en profundidad como hacia niveles superiores del yacimiento.

Actualmente, Red Silver cuenta con un recurso mineral conforme al mismo estándar NI 43-101 de aproximadamente 1.91 millones de toneladas de recursos inferidos y 41,600 toneladas de recursos medidos e indicados. La compañía espera que el nuevo programa permita incrementar ese inventario y fortalecer la información geológica del depósito.

La empresa destacó además que la perforación se realizará desde galerías subterráneas ya desarrolladas, ubicadas a unos ocho kilómetros de la planta de procesamiento de Nueva Recuperada, lo que reduce los costos y acelera la ejecución del programa. El sector María Luz alberga 67 vetas y estructuras mineralizadas identificadas, con una continuidad vertical comprobada de al menos 410 metros.

La nueva campaña busca incrementar los recursos minerales reportados bajo el estándar canadiense NI 43-101 y mejorar la confianza geológica del yacimiento. (Foto: GEC)

El anuncio se conoce poco después de que Silver X informara un incremento de 39% en el mineral procesado durante el segundo trimestre del 2026 en Nueva Recuperada, periodo en el que la planta alcanzó su capacidad nominal de tratamiento de 750 toneladas por día. La compañía busca complementar ese crecimiento operativo con la expansión de sus recursos minerales.

Con esta nueva campaña, Silver X mantiene su estrategia de fortalecer el desarrollo de Red Silver como uno de los activos de crecimiento dentro de Nueva Recuperada, en línea con su objetivo de alcanzar una producción cercana a los seis millones de onzas equivalentes de plata por año hacia el 2029.

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