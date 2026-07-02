Hudbay Minerals continúa ajustando la operación de su mina Constancia, en Cusco. La minera canadiense avanza en una nueva etapa de optimización de su principal activo en Perú con cambios orientados a incrementar el procesamiento de mineral y reforzar el desempeño de la unidad. ¿Qué contempla esta nueva fase?

La actualización representa un nuevo paso dentro de la estrategia operativa de la minera, que durante este año ha venido impulsando mejoras para incrementar la capacidad de procesamiento de la planta y acompañar el desarrollo de la operación.

El cambio permitirá que Constancia aumente nuevamente su capacidad de procesamiento durante el 2026, consolidando la tendencia de optimización que la compañía viene ejecutando en la mina.

Los cambios aprobados para Constancia también contemplan ajustes al plan minero.

Senace autoriza una nueva ampliación de capacidad

La nueva etapa fue posible luego de que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobara, a finales de junio, la quinta modificación del permiso ambiental de Constancia.

Con esta autorización, Hudbay podrá incrementar la capacidad de procesamiento de la planta desde 31 millones hasta 34 millones de toneladas de mineral por año. Se trata del segundo aumento aprobado para la operación durante el 2026, luego de que en marzo recibiera autorización para elevar la capacidad desde 29.9 millones hasta 31 millones de toneladas anuales.

Según la compañía, esta mayor capacidad permitirá seguir optimizando las operaciones de Constancia y respaldar una sólida producción de cobre.

La aprobación corresponde a la quinta modificación del permiso ambiental de la mina Constancia.

Cambios también alcanzan el plan minero

Además del incremento en la capacidad de procesamiento, la modificación del permiso ambiental incorpora ajustes al plan minero y contempla la implementación de infraestructura adicional para fortalecer el sistema de transporte de relaves y la gestión del agua en la operación.

Hudbay indicó que estas mejoras forman parte de sus esfuerzos de optimización continua y se encuentran alineadas con el marco regulatorio del Ministerio de Energía y Minas, que permite operar con una flexibilidad de hasta 10% por encima de la capacidad diaria nominal.

Durante el 2025, Constancia procesó 30.3 millones de toneladas de mineral, mientras que en el 2024 alcanzó 31.9 millones de toneladas. Con la nueva autorización, la mina contará con una capacidad estable de 34 millones de toneladas anuales, manteniendo el margen operativo previsto por la normativa vigente.