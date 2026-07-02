La mina Constancia elevará su capacidad de procesamiento a 34 millones de toneladas anuales.
La mina Constancia elevará su capacidad de procesamiento a 34 millones de toneladas anuales.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

continúa ajustando la operación de su mina Constancia, en Cusco. La minera canadiense avanza en una nueva etapa de optimización de su principal activo en Perú con cambios orientados a incrementar el procesamiento de mineral y reforzar el desempeño de la unidad. ¿Qué contempla esta nueva fase?

La actualización representa un nuevo paso dentro de la estrategia operativa de la minera, que durante este año ha venido impulsando mejoras para incrementar la capacidad de procesamiento de la planta y acompañar el desarrollo de la operación.

El cambio permitirá que , consolidando la tendencia de optimización que la compañía viene ejecutando en la mina.

Los cambios aprobados para Constancia también contemplan ajustes al plan minero.
Los cambios aprobados para Constancia también contemplan ajustes al plan minero.
LEA TAMBIÉN: Hudbay y su producción de cobre y oro en Constancia: ¿cumplió metas el primer trimestre?

Senace autoriza una nueva ampliación de capacidad

La nueva etapa fue posible luego de que el (Senace) aprobara, a finales de junio, la quinta modificación del permiso ambiental de Constancia.

Con esta autorización, Hudbay podrá incrementar la capacidad de procesamiento de la planta desde 31 millones hasta 34 millones de toneladas de mineral por año. Se trata del segundo aumento aprobado para la operación durante el 2026, luego de que en marzo recibiera autorización para elevar la capacidad desde 29.9 millones hasta 31 millones de toneladas anuales.

Según la compañía, esta mayor capacidad permitirá seguir optimizando las operaciones de Constancia y respaldar una sólida .

La aprobación corresponde a la quinta modificación del permiso ambiental de la mina Constancia.
La aprobación corresponde a la quinta modificación del permiso ambiental de la mina Constancia.
LEA TAMBIÉN: Hudbay invertirá S/ 40 millones en proyectos de desarrollo en Chumbivilcas

Cambios también alcanzan el plan minero

Además del incremento en la capacidad de procesamiento, la modificación del permiso ambiental incorpora ajustes al plan minero y contempla la implementación de infraestructura adicional para fortalecer el sistema de transporte de relaves y la gestión del agua en la operación.

Hudbay indicó que estas mejoras forman parte de sus esfuerzos de optimización continua y se encuentran alineadas con el marco regulatorio del , que permite operar con una flexibilidad de hasta 10% por encima de la capacidad diaria nominal.

Durante el 2025, Constancia procesó 30.3 millones de toneladas de mineral, mientras que en el 2024 alcanzó 31.9 millones de toneladas. Con la nueva autorización, la mina contará con una capacidad estable de 34 millones de toneladas anuales, manteniendo el margen operativo previsto por la normativa vigente.

TE PUEDE INTERESAR

Hudbay supera metas de oro y mantiene volumen de cobre en Constancia pese a interrupciones
Hudbay reanuda operaciones en la mina Constancia en Perú tras una serie de protestas
Hudbay aumenta producción de cobre en mina Constancia y extiende operación en Pampacancha

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.