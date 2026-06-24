El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Waldir Ayasta, afirmó que la inversión minera en el Perú alcanzaría los US$ 6,300 millones durante el 2026, impulsada por la confianza de los inversionistas en el potencial geológico del país, la estabilidad macroeconómica y las medidas adoptadas para mejorar la competitividad del sector.

“Los resultados alcanzados hasta la fecha permiten proyectar que la inversión minera bordea los US$ 6,300 millones este año, reflejando la confianza de los inversionistas en el potencial geológico, la estabilidad macroeconómica y las oportunidades que ofrece nuestro país”, mencionó durante la ceremonia de inauguración del 27th World Mining Congress (WMC 2026).

Cabe recordar que, en 2025, la inversión minera dio un salto clave: pasó de US$ 5,011 millones en 2024 a más de US$ 6,248 millones el año pasado, según información del propio Minem. Sin embargo, este año, aunque se mantendría en terreno positivo, las cifras del ministro muestran que hay riesgo de que prácticamente se estanque.

Frente a ello, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) resulta más optimista. En su reciente Informe de Inflación de junio, estimó que este indicador se expandiría 11%, en términos reales, manteniendo, aunque en menor medida, la tasa de dos dígitos.

evolución de la inversión minera hasta abril de 2026. fuente: Minem

Cartera de proyectos

Durante su intervención, Ayasta destacó que el Perú mantiene una posición estratégica en la minería mundial al ubicarse entre los principales productores de cobre, plata y zinc, además de contar con una cartera de proyectos que supera los US$ 64,000 millones.

“Esto refleja el enorme potencial geológico del Perú y las oportunidades que ofrece para la inversión responsable y sostenible. Esta cartera permitirá seguir fortaleciendo nuestra contribución al abastecimiento mundial de minerales estratégicos y minerales críticos”, indicó.

El ministro sostuvo que el Gobierno viene impulsando una agenda orientada a facilitar el desarrollo de inversiones mediante la modernización técnica e institucional del Estado.

“Estamos convencidos de que el futuro de la minería exige avanzar sobre tres pilares fundamentales”, afirmó Ayasta, al destacar la tecnología, la sostenibilidad y la confianza como ejes para el desarrollo de una minería moderna.

La inversión minera dio un salto clave: pasó de US$ 5,011 millones en 2024 a US$ 6,228 millones el año pasado. (Foto: PPX Mining).

Impacto económico de la minería

El titular del Minem recordó que el sector representa alrededor del 12% del Producto Bruto Interno (PBI), más del 60% de las exportaciones nacionales y constituye una fuente clave de empleo y recursos para las regiones del país.

Según detalló, durante los primeros cuatro meses de 2026 la minería generó un promedio de 278 mil puestos de trabajo directos, mientras que los ingresos fiscales provenientes de la actividad superaron los S/ 15 mil millones. Asimismo, las transferencias por canon, regalías mineras y derechos de vigencia y penalidades excedieron los S/ 4,100 millones.