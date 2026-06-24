Patriot Resources prevé ejecutar una campaña de perforación de aproximadamente 4,000 metros en Tassa, proyecto que adquirió a inicios de 2026. (Foto: difusión).
Patriot Resources prevé ejecutar una campaña de perforación de aproximadamente 4,000 metros en Tassa, proyecto que adquirió a inicios de 2026. (Foto: difusión).
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Redacción Gestión
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La minera australiana , que , validó de manera independiente la información histórica del yacimiento de y ubicado en la región Moquegua, en un nuevo paso para avanzar hacia una campaña de perforación.

La compañía informó que realizó un programa de reanálisis de muestras provenientes de perforaciones históricas ejecutadas por operadores anteriores. Los resultados mostraron una fuerte correlación entre los valores obtenidos por Patriot y los registros históricos de , y , lo que respalda la confiabilidad de la base de datos geológica utilizada para estimar recursos en el proyecto.

Según un comunicado de la empresa, el trabajo comprendió la revisión de 46 muestras procedentes de siete perforaciones históricas, con análisis realizados por el laboratorio . La evaluación abarcó zonas mineralizadas del norte, centro y sur del proyecto.

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El programa de reanálisis hizo exactamente lo que buscábamos: validar de manera independiente la calidad y confiabilidad de los datos que sustentan el recurso de Tassa”, señaló Dominic Duggan, director gerente y CEO de Patriot Resources.

La empresa agregó que la validación de la información reduce incertidumbres técnicas de cara a futuras campañas de exploración y fortalece la base sobre la que se apoyan las estimaciones de recursos previamente reportadas.

Avance regulatorio y siguiente etapa

Patriot también informó que el confirmó la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, sin observaciones técnicas relacionadas con su alcance o aplicación.

La compañía indicó que este hito fortalece la ruta regulatoria para futuras perforaciones. En paralelo, continúa las gestiones con la comunidad local para alcanzar acuerdos vinculados con el uso de tierras, un paso que considera clave antes del inicio de nuevas actividades de exploración.

Según Patriot, el Minem confirmó la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, un paso clave para futuras actividades de exploración. (Foto: GEC / referencial).
Según Patriot, el Minem confirmó la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, un paso clave para futuras actividades de exploración. (Foto: GEC / referencial).

Con 8,500 metros de testigos de perforación ya almacenados en nuestras instalaciones, las aprobaciones ambientales confirmadas y el relacionamiento comunitario en marcha, seguimos avanzando en las actividades necesarias para estar listos para perforar”, afirmó Duggan.

. Posteriormente, Patriot anunció un objetivo de exploración de entre 559 millones y 774 millones de onzas equivalentes de plata en distintas zonas mineralizadas del yacimiento.

Como siguiente paso, la minera prevé ejecutar un programa de perforación de aproximadamente 4,000 metros orientado a ampliar recursos y mejorar el conocimiento geológico del proyecto.

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