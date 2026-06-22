La minera canadiense DLP Resources Inc. ejerció su opción para quedarse con el 100% del proyecto de pórfido de cobre, molibdeno y plata Aurora (Cusco), y aseguró además una extensión de seis años en el acuerdo de uso de tierras con la comunidad de Parobamba.

Con la decisión, la compañía completó los compromisos del acuerdo de opción SMRL Parobamba II, suscrito en mayo del 2021, y eliminó cualquier dilución pendiente sobre su participación. Así, DLP queda como único titular de un recurso inferido estimado en más de 10,000 millones de libras de cobre.

Otro hito del proyecto ha sido que, el 14 de junio, la comunidad de Parobamba —donde se ubica y opera Aurora— votó a favor de prorrogar por seis años el acuerdo de uso y exploración de tierras. El convenio se inscribirá en el Registro Público de Cusco el próximo mes, según informó la empresa.

La extensión otorga a DLP el acceso de largo plazo y la licencia social para avanzar hacia las siguientes etapas del proyecto.

“Ahora tenemos el control total de un recurso inferido de 1,050 millones de toneladas y la colaboración de la comunidad para impulsarlo. Una vez que obtengamos los permisos ambientales, estaremos listos para avanzar con la perforación de relleno y continuar desarrollando el potencial de Aurora. La escala, la ley y la metalurgia favorable de Aurora respaldan un proyecto con sólidas opciones a largo plazo”, señaló Ian Gendall, presidente y director ejecutivo de DLP.

. El proyecto Aurora se ubica en zona de la comunidad de Parobamba (Cusco) y, según DLP, alberga un recurso inferido de 1,050 millones de toneladas con ley de 0.44% CuEq.

Evaluación Económica Preliminar (PEA) de Aurora hacia el tercer trimestre

El Estudio Económico Preliminar (PEA) de Aurora, a cargo de las firmas de ingeniería Global Resource Engineering, SRK y Ausenco, culminaría en el tercer trimestre del 2026. El análisis evalúa escenarios combinados de minería a tajo abierto y subterránea, además de la disposición de la infraestructura, para definir la opción económica más conveniente en el largo plazo.

Según la empresa, la geometría del yacimiento abre la posibilidad de acceder a molibdeno de alta ley en los primeros años de producción, en paralelo a la explotación de cobre a tajo abierto a gran escala.

El recurso inicial inferido de Aurora, calculado por AMC Consultants en febrero del 2025, asciende a 1,050 millones de toneladas con una ley de 0.44% de cobre equivalente (0.20% Cu, 0.05% Mo y 2.4 g/t de plata).

DLP Resources también desarrolla en el sur del país el proyecto de pórfido de cobre y oro Esperanza, donde prevé iniciar un programa de perforación en el 2026.

Más capital para Aurora

En mayo pasado, la minera canadiense DLP Resources Inc. anunció una colocación privada por hasta 5 millones de dólares canadienses (US$ 3.6 millones) bajo la modalidad de “mejores esfuerzos”, con el objetivo de financiar el avance de sus proyectos de cobre en el sur del Perú.

La operación contempla la emisión de hasta 20 millones de unidades a un precio de 0.25 dólares canadienses (US$ 0.18) por unidad. Cada una estará compuesta por una acción ordinaria y un warrant que permitirá adquirir una acción adicional a 0.35 dólares canadienses (US$ 0.25), dentro de un plazo de hasta 36 meses desde el cierre de la oferta.

Según informó la compañía, los recursos serán destinados principalmente al desarrollo del proyecto de cobre, molibdeno y plata Aurora (Cusco), así como a la exploración del proyecto Esperanza, también enfocado en cobre y molibdeno en el sur del país (Arequipa). Asimismo, parte de los fondos también será destinada a capital de trabajo y fines corporativos.

DATO CLAVE.