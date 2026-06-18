La minera canadiense Panoro Minerals consiguió el permiso de acceso superficial necesario para iniciar la exploración de un nuevo objetivo de cobre, oro y plata en su proyecto Cotabambas, en Apurímac, tras firmar un acuerdo con la comunidad de Guaclle.

El convenio habilita trabajos en el objetivo 7, un área de 4 km2 donde la compañía muestreó afloramientos de mineralización tipo skarn con leyes de hasta 19% de cobre.

Se trata del décimo acuerdo comunal que la minera cierra en Cotabambas, un proyecto de 165 km2 y 100% de su propiedad que reúne 19 objetivos de exploración. El pacto se suma a la habilitación ambiental vigente: la Evaluación de Impacto Ambiental Semidetallada (EIAsd), renovada y ampliada en 2024 con validez hasta 2030.

“La finalización del acuerdo con la Comunidad de Guaclle es una muestra más de la Licencia Social de la Compañía en el Proyecto Cotabambas. El equipo directivo de Panoro ha estado trabajando junto con miembros de las comunidades locales durante más de 15 años, lo que ha dado como resultado los 10 acuerdos comunitarios completados hasta la fecha”, afirmó Luquman Shaheen, presidente y director ejecutivo de Panoro.

Panoro es una empresa canadiense de exploración y desarrollo de minerales enfocada en el avance de su proyecto de cobre, oro y plata Cotabambas, del cual posee el 100%, ubicado en la región de Apurímac, en el sur de Perú.

Panoro amplía exploración en Cotabambas y nuevos blancos de perforación

Panoro prevé desplegar en la zona un programa de geofísica de superficie —polarización inducida, magnetometría y gravimetría—, además de cartografía detallada, estudios geológico-estructurales y muestreo geoquímico, con el fin de priorizar nuevos blancos de perforación. El trabajo correrá en paralelo a las perforaciones que la empresa ya ejecuta en el Pozo Sur (objetivo 2).

“Esperamos ampliar los acuerdos existentes y completar acuerdos adicionales a medida que ampliemos el alcance de nuestra exploración en 2026 y avancemos con el proyecto hacia el desarrollo”, añadió.

En recursos, Cotabambas declara 507.3 millones de toneladas indicadas con ley de 0.33% de cobre, más un componente de mayor ley de 129 millones de toneladas (0.70% Cu) que contiene unos 2,000 millones de libras de cobre, 1.8 millones de onzas de oro y 17.1 millones de onzas de plata.

Perú atrae inversión minera: Panoro perfora Cotabambas con el cobre en máximos

En abril, la minera canadiense Panoro inició su programa de perforación 2026 en su proyecto Cotabambas, en Apurímac. La campaña, totalmente financiada, busca ampliar y mejorar la identificación de mineralización de alta ley de cobre, oro y plata, en uno de los activos estratégicos de la compañía en el país.

El plan contempla 15,000 metros de perforación diamantina en tres frentes: 5,000 metros en el Pozo Sur para expandir la mineralización, 5,000 en el Pozo Norte para elevar recursos a la categoría de medidos, y 5,000 de exploración en los objetivos 7 y 13. De esa manera, Panoro apunta a un desarrollo eficiente en capital y de recuperación más rápida.

El foco principal está en la Mina Sur (South Pit), donde ya se identificaron intersecciones de alta ley con buena continuidad que se buscará ampliar en profundidad y lateralmente. Con recursos que superan los 1,000 millones de toneladas, el proyecto refuerza el posicionamiento del Perú como productor minero y atrae inversión extranjera a Apurímac.

Dicho avance ocurre en un momento favorable para el metal rojo. El cobre opera cerca de máximos históricos, en torno a US$6.5 por libra, con un alza de más de 30% frente a hace un año, impulsado por la estrechez de oferta y la demanda ligada a la electrificación y los centros de datos de IA. Perú, tercer productor mundial de cobre, concentra en el corredor sur —donde se ubica Apurímac— buena parte de su cartera de proyectos en cobre.