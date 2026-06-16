La minera canadiense Radius Gold anunció cambios en su plana directiva para fortalecer el desarrollo de sus proyectos de exploración en Perú. La compañía nombró al Dr. Luke Longridge como presidente, mientras que Simon Ridgway asumirá como director ejecutivo y presidente del consejo de administración.

Los cambios también contemplan el nombramiento de Simon Ridgway como director ejecutivo y presidente del consejo de administración, mientras que Bruce Smith continuará como director y asesor técnico. Según la empresa, la nueva estructura busca fortalecer la gestión de una cartera de exploración que tiene a Perú como uno de sus principales focos de crecimiento.

Longridge aporta más de 15 años de experiencia internacional en exploración y desarrollo minero. Antes de incorporarse a Radius Gold, trabajó como Geólogo Estructural Principal en Teck Resources, donde participó en el proyecto Zafranal y otras iniciativas de exploración en el sur peruano.

“Radius ha conformado una atractiva cartera de oportunidades de exploración, especialmente en Perú, donde estamos impulsando los proyectos de cobre Tierra Roja y plata, plomo y zinc Jonco”, señaló Ridgway al anunciar la incorporación del ejecutivo.

Tierra Roja es el principal activo de Radius Gold en Perú y está enfocado en la exploración de cobre. (Foto referencial: Andina)

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Por su parte, Longridge destacó el potencial geológico del país y la relevancia de los activos de la compañía. “La empresa ha conformado una impresionante cartera de proyectos con un importante potencial de descubrimiento, especialmente en Perú”, afirmó.

La minera indicó que estos cambios permitirán acelerar las actividades de exploración y evaluar nuevas oportunidades de negocio, en momentos en que busca avanzar sus proyectos peruanos y consolidar su estrategia de generación de nuevos descubrimientos mineros en la región.

El fortalecimiento de la dirección responde al objetivo de avanzar proyectos con potencial de descubrimiento y generación de valor. (Foto referencial: Andina)

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Proyectos de Radius Gold en Perú

Los proyectos peruanos de Radius Gold concentran actualmente buena parte de la estrategia de crecimiento de la compañía en Sudamérica. El principal activo es Tierra Roja, un proyecto de cobre ubicado en la provincia de Caravelí (Arequipa), donde la minera ha consolidado más de 8.000 hectáreas de concesiones en una zona con características geológicas asociadas a sistemas tipo pórfido, uno de los principales modelos de yacimientos cupríferos del mundo.

En Tierra Roja, la empresa viene avanzando en permisos y en la definición geológica del prospecto mediante trabajos de mapeo, geoquímica y geofísica. Estas actividades han permitido ampliar el área de interés mineralizado e identificar nuevos objetivos de exploración, acercando al proyecto a una futura campaña de perforación para evaluar su potencial económico.

En paralelo, Radius incorporó este año el proyecto Jonco, ubicado en Áncash, mediante un acuerdo para adquirir el 100% de participación. Se trata de un sistema polimetálico de plata, oro, plomo y zinc que cuenta con antecedentes de exploración y perforaciones históricas con mineralización desde superficie. Actualmente, la compañía evalúa la información disponible y define nuevos objetivos para futuras campañas exploratorias destinadas a determinar la dimensión y continuidad del sistema mineralizado.

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