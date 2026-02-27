La minera canadiense Radius Gold Inc. anunció la firma de un acuerdo de opción para adquirir el 100% del Proyecto de Plata Jonco, ubicado en el centro del Perú. La empresa podrá obtener la propiedad total en un plazo de cinco años mediante pagos en efectivo, emisión de acciones y compromisos de inversión en exploración, en una operación que refuerza el atractivo del país para la exploración de metales polimetálicos.

El proyecto abarca aproximadamente 3.830 hectáreas en una zona con tradición minera y buen acceso logístico desde Lima. Su cercanía a los puertos del Callao, Chancay y Pisco representa una ventaja estratégica en caso de que el yacimiento avance hacia etapas de desarrollo y eventual producción.

De acuerdo con la compañía, Jonco alberga un sistema epitermal diseminado de gran tonelaje con mineralización de plata, oro, plomo y zinc. Las características geológicas sugieren un estilo de depósito que podría ser explotado mediante minería a cielo abierto, con mineralización que aflora desde superficie y se extiende hasta unos 250 metros de profundidad.

Trabajos técnicos para evaluar potencial

Las perforaciones históricas —11 sondajes que suman 3.195 metros— han identificado intervalos amplios con contenidos de plata y valores asociados de oro y metales base. No obstante, Radius precisó que estos resultados provienen de campañas anteriores y aún requieren verificación adicional mediante nuevos trabajos técnicos y de control de calidad.

El modelo geológico preliminar de la empresa indica un potencial inicial de entre 50 y 100 millones de toneladas de material mineralizado, aunque todavía no se ha definido ningún recurso conforme a estándares internacionales. En ese sentido, la compañía subraya que serán necesarias campañas sistemáticas de perforación para confirmar la continuidad, el espesor y la escala del sistema.

En términos económicos, el acuerdo contempla pagos escalonados por un total de US$4,15 millones, inversiones en exploración por US$7 millones y la emisión de 250.000 acciones. Una vez ejercida la opción, el vendedor mantendrá una regalía del 2% por Retorno Neto de Fundición, con opciones de recompra parcial por parte de Radius.

Próximos pasos

Antes de iniciar nuevas perforaciones, la empresa deberá completar el proceso de permisos requerido en el Perú, que incluye la obtención de la Ficha Técnica Ambiental, autorizaciones del Ministerio de Energía y Minas y acuerdos de acceso con la Comunidad Campesina de Cajamarquilla. Según la compañía, el diálogo con la población local ya ha comenzado y se desarrolla de manera constructiva.

Como siguientes pasos, Radius planea realizar mapeo geológico y geoquímica de superficie, integrar la información histórica y preparar su primer programa de perforación. La empresa también informó avances en la tramitación de permisos para su proyecto cuprífero Tierra Roja, en el sur del país, lo que refleja su interés en consolidar una cartera de exploración en el Perú, considerado uno de los principales destinos mineros de la región.

