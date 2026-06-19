La minera canadiense Chakana Copper completó la adquisición del 100% del proyecto minero La Joya, ubicado en la región Áncash, tras recibir la aprobación de la Bolsa de Valores TSX Venture y concretar la compra de la participación que mantenía Minera Barrick Perú. Con esta operación, la compañía consolida el control total de un activo considerado estratégico para sus planes de exploración en Perú.

Como parte de la transacción, Barrick recibió 4,13 millones de acciones ordinarias de Chakana, equivalentes al 8% de las acciones emitidas y en circulación de la minera canadiense. Asimismo, la empresa mantendrá una regalía neta de fundición (NSR) del 2% sobre las concesiones del proyecto, pasando además a formar parte del accionariado de Chakana junto con Gold Fields y EMR Capital.

La Joya abarca una extensión de 1.600 hectáreas y se ubica en el distrito minero de Aija-Ticapampa, una de las zonas con mayor tradición minera del país. El proyecto alberga tres objetivos de exploración diferenciados: Mega-Gold, La Joya HSE y Compañero, los cuales presentan potencial para identificar nuevas mineralizaciones de oro, plata y cobre.

La minera obtuvo el control total de tres objetivos de exploración considerados prioritarios: Mega-Gold, La Joya HSE y Compañero. (Foto referencial: Andina)

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Según la compañía, la consolidación de la propiedad total del proyecto permitirá maximizar el valor de cualquier descubrimiento futuro y acelerar la toma de decisiones sobre los programas exploratorios. En ese sentido, la minera se prepara para dar continuidad a los resultados obtenidos durante las campañas de perforación ejecutadas en 2024.

Uno de los principales focos será Mega-Gold, donde los trabajos de perforación realizados el año pasado confirmaron características compatibles con un sistema de pórfido mineralizado. La empresa destacó que los ocho pozos perforados identificaron mineralización asociada a pirita, calcopirita y molibdenita, además de valores anómalos de oro, lo que refuerza el potencial del objetivo.

Chakana indicó que ya cuenta con todos los permisos necesarios para avanzar con una prueba de perforación considerada clave en el objetivo de pórfido PT-1, ubicado dentro de Mega-Gold. La campaña buscará validar la presencia de una fuente mineralizada de mayor tamaño en profundidad y ampliar la comprensión geológica de la zona.

La compañía prepara una nueva etapa de perforaciones para dar seguimiento a los resultados obtenidos en 2024. (Foto referencial: Andina)

Nuevas perforaciones en Áncash

Otro de los objetivos prioritarios es La Joya HSE, donde las perforaciones iniciales realizadas en 2024 confirmaron la presencia de mineralización de plata de alta ley. Entre los resultados reportados figura una intersección con 1.005 gramos por tonelada de plata, por lo que la compañía planea ejecutar nuevas perforaciones para evaluar la continuidad y dimensiones del sistema mineralizado.

En paralelo, Chakana avanza en los trámites finales para iniciar actividades de perforación en Compañero, una prospección aurífera que ha registrado muestras superficiales con leyes de hasta 14,25 gramos por tonelada de oro. Aunque el permiso ambiental ya fue otorgado, la empresa se encuentra gestionando la autorización final requerida para comenzar los trabajos de exploración en este tercer objetivo.