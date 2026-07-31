La migración será optativa. Se dará a los afiliados un plazo de seis meses para decidir, entre octubre del 2026 y marzo del 2027. Si tras este plazo el afiliado no opta por migrar, permanecerá con la comisión sobre el sueldo.

En caso el afiliado decida migrar a la comisión sobre el fondo (también llamada comisión sobre saldo), el cambio aplicará desde junio del 2027. El cobro de la comisión sobre el fondo aplicará únicamente sobre los nuevos aportes que se realicen a partir de junio del 2027, mientras que el fondo acumulado con anterioridad permanecerá inafecto a este cobro.

Para los afiliados que migren a la comisión sobre el fondo habrá un periodo inicial de cuatro años donde la comisión será mixta, es decir, habrá un cobro menor sobre el sueldo y un cobro sobre el fondo. El cobro sobre el sueldo se irá reduciendo gradualmente en cuatro años, hasta llegar a cero a partir de junio del 2031. Desde ese momento, la comisión será al 100% sobre el fondo. Un proceso similar siguieron quienes en el 2013 eligieron migrar de la comisión sobre el sueldo a la comisión sobre el fondo.

Actualmente, la comisión sobre el sueldo varía entre el 1.47% y el 1.69% de la remuneración bruta mensual del trabajador, según cada AFP. Mientras que la comisión sobre el fondo varía entre el 0.68% y 1.25% anual (ver cuadro).

¿Escoger pagar una comisión a la AFP sobre el sueldo o sobre el fondo?

Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, realizó una proyección sobre el pago de ambos tipos de comisiones, asumiendo que el fondo de un afiliado tiene una rentabilidad de 8% anual: en el largo plazo -tras más de 30 años de aportes- estima que el cobro sobre el fondo es mayor que el cobro sobre el sueldo.

“El cobro por saldo (fondo) es mayor cinco a seis veces más que el cobro sobre sueldo. Pero muchos prefieren el cobro sobre saldo, pues no lo ves en el corto plazo, el sueldo mensual será más líquido”, subrayó.

“También debe tenerse en cuenta que a más rentabilidad del fondo, una mayor comisión pagarás sobre el fondo, pues el fondo será más grande. En cambio en la comisión por flujo, esta dependerá del nivel del sueldo”, indicó.

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Entonces, la decisión del afiliado sobre migrar o no a la comisión sobre el fondo dependerá de qué quiere priorizar: si quiere tener una mayor liquidez en el corto plazo al recibir su sueldo, podría optar por migrar a la comisión sobre el fondo. Pero si quiere priorizar el contar con un mayor fondo de jubilación en el largo plazo, lo aconsejable es mantenerse en la comisión sobre el sueldo, sostuvo Jorge Carrillo Acosta.

Por su parte Jorge Guillén, profesor de finanzas en Esan, refirió que la comisión sobre el fondo será más conveniente a quienes les queden hasta diez años para jubilarse, pues al generar un fondo pequeño afecto al cobro, la comisión acumulada será más baja respecto a la comisión sobre el sueldo.

“En cambio, la comisión por flujo (sueldo) se recomendaría a quienes les quedan bastantes años de aportes, pues su fondo será grande y el cobro sobre el fondo sería mayor. Pero si quieres tener más disponibilidad del sueldo, tendrías que ir a la comisión sobre el fondo”, subrayó Guillén.

Finalmente, Jorge Guillén recordó que el esquema de cobro sobre el fondo está sujeto a un proceso de licitaciones entre las AFP cada dos años, lo cual hace que la tasa de comisión baje. En cambio, la comisión sobre el sueldo no tiene un esquema de licitaciones.