En caso el afiliado decida migrar a la comisión sobre el fondo (también llamada comisión sobre saldo), el cambio aplicará desde junio del 2027. Imagen: ChatGPT.
En caso el afiliado decida migrar a la comisión sobre el fondo (también llamada comisión sobre saldo), el cambio aplicará desde junio del 2027. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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A fines de julio la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió un proyecto de norma para permitir que los 1.8 millones de afiliados a las AFP que aún pagan comisiones sobre el sueldo (también llamada comisión por flujo), puedan decidir migrar hacia la comisión sobre su fondo.

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