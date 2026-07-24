La norma apunta a modernizar la regulación. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La ha actualizado el Reglamento de infracciones y sanciones (RIS) incorporando, modificando y derogando tipos infractores vinculados al sistema financiero, seguros, pensiones y conducta de mercado, ¿qué cambió?

La norma forma parte del proceso continuo de la SBS para modernizar la regulación y adaptarla a los nuevos riesgos que enfrentar los sistemas supervisados, afirma el regulador.

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Por un lado, modificación permitirá que la institución cuente con mecanismos efectivos para ejercer su potestad sancionadora y así proteger a los usuarios de los sistemas supervisados.

La SBS ha actualizado su Reglamento de infracciones y sanciones (RIS). Foto: Andina.
La SBS ha actualizado su Reglamento de infracciones y sanciones (RIS). Foto: Andina.

Asimismo, se incorporan nuevas infracciones graves y muy graves, especialmente orientadas a velar por la solvencia e integridad en las inversiones del ; el cumplimiento en la aplicación de y liquidación de intereses en el sistema financiero; y el correcto rol de las y los comités médicos en el marco del proceso de evaluación y calificación de invalidez en el sistema privado de pensiones (SPP).

Otro cambio es que se incluyen tipos infractores que buscan sancionar el incumplimiento de disposiciones relacionadas con el financiamiento a personas vinculadas y a la oportunidad del envío de a la SBS en caso de transferencias y adquisiciones de .

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También se modifican los tipos infractores vinculados al cumplimiento de condiciones de entrega de los informes de liquidación de siniestros e informes finales de ajuste, aplicable para el caso de los ajustadores de siniestros.

Los cambios involucran al sistema de seguros. (Foto: iStock)
Los cambios involucran al sistema de seguros. (Foto: iStock)

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