La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha actualizado el Reglamento de infracciones y sanciones (RIS) incorporando, modificando y derogando tipos infractores vinculados al sistema financiero, seguros, pensiones y conducta de mercado, ¿qué cambió?

La norma forma parte del proceso continuo de la SBS para modernizar la regulación y adaptarla a los nuevos riesgos que enfrentar los sistemas supervisados, afirma el regulador.

Por un lado, modificación permitirá que la institución cuente con mecanismos efectivos para ejercer su potestad sancionadora y así proteger a los usuarios de los sistemas supervisados.

La SBS ha actualizado su Reglamento de infracciones y sanciones (RIS). Foto: Andina.

Asimismo, se incorporan nuevas infracciones graves y muy graves, especialmente orientadas a velar por la solvencia e integridad en las inversiones del sistema de seguros; el cumplimiento en la aplicación de tasas de interés y liquidación de intereses en el sistema financiero; y el correcto rol de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y los comités médicos en el marco del proceso de evaluación y calificación de invalidez en el sistema privado de pensiones (SPP).

Otro cambio es que se incluyen tipos infractores que buscan sancionar el incumplimiento de disposiciones relacionadas con el financiamiento a personas vinculadas y a la oportunidad del envío de a la SBS en caso de transferencias y adquisiciones de cartera crediticia.

También se modifican los tipos infractores vinculados al cumplimiento de condiciones de entrega de los informes de liquidación de siniestros e informes finales de ajuste, aplicable para el caso de los ajustadores de siniestros.