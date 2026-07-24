La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha actualizado el Reglamento de infracciones y sanciones (RIS) incorporando, modificando y derogando tipos infractores vinculados al sistema financiero, seguros, pensiones y conducta de mercado, ¿qué cambió?
La norma forma parte del proceso continuo de la SBS para modernizar la regulación y adaptarla a los nuevos riesgos que enfrentar los sistemas supervisados, afirma el regulador.
LEA TAMBIÉN: Bancos deberán revelar riesgos de su banca móvil, ¿qué pueden exigir clientes?
Por un lado, modificación permitirá que la institución cuente con mecanismos efectivos para ejercer su potestad sancionadora y así proteger a los usuarios de los sistemas supervisados.
Asimismo, se incorporan nuevas infracciones graves y muy graves, especialmente orientadas a velar por la solvencia e integridad en las inversiones del sistema de seguros; el cumplimiento en la aplicación de tasas de interés y liquidación de intereses en el sistema financiero; y el correcto rol de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y los comités médicos en el marco del proceso de evaluación y calificación de invalidez en el sistema privado de pensiones (SPP).
Otro cambio es que se incluyen tipos infractores que buscan sancionar el incumplimiento de disposiciones relacionadas con el financiamiento a personas vinculadas y a la oportunidad del envío de a la SBS en caso de transferencias y adquisiciones de cartera crediticia.
LEA TAMBIÉN: SBS alerta fallas en evaluación de créditos de cooperativas, ¿qué riesgos ve?
También se modifican los tipos infractores vinculados al cumplimiento de condiciones de entrega de los informes de liquidación de siniestros e informes finales de ajuste, aplicable para el caso de los ajustadores de siniestros.