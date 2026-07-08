Las cooperativas prestan a clientes que los bancos no podrían atender, personas con un mayor nivel de riesgo crediticio. (Foto: El Comercio)
Las cooperativas prestan a clientes que los bancos no podrían atender, personas con un mayor nivel de riesgo crediticio. (Foto: El Comercio)
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) plantea establecer reglas uniformes para la administración del riesgo de sobreendeudamiento en las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac), luego de detectar importantes diferencias en la forma en que estas evalúan a sus socios para otorgarles un préstamo.

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